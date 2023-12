Trois manières différentes de faire le signe de croix

Depuis les premiers siècles, les chrétiens font le signe de croix sur leur corps, et ce de différentes manières, selon les circonstances.





De nombreux chrétiens orientaux, comme les orthodoxes ou les chrétiens byzantins, ont une manière de faire le signe de croix qui diffère de celle des catholiques romains : le geste consiste à toucher avec trois doigts de la main droite (le pouce, l’index et le majeur) le front, puis la poitrine, puis l’épaule droite et enfin l’épaule gauche. En plus de cette principale divergence, il existe trois manières de faire le signe de croix dans l’Église catholique.

1

AVEC LE POUCE DROIT



Le signe de croix dans l’Église primitive était fait avec le pouce de la main droite, le plus souvent sur le front. Cependant, cette croix pouvait être faite aussi sur n’importe quelle autre partie du corps. Aujourd’hui, cette manière de faire le signe de croix se retrouve dans divers sacrements, comme l’onction des malades ou le rite de la confirmation.

2

SUR LE FRONT, LA BOUCHE ET LA POITRINE



La deuxième méthode est le signe de croix fait avec le pouce sur le front, la bouche et la poitrine. Aujourd’hui, ce signe de croix se fait notamment pendant la Messe au moment de la liturgie de la Parole, quand le prêtre annonce l’Évangile et l’assemblée répond : « Gloire à toi, Seigneur ».

3

LE SIGNE habituel



La troisième façon est le signe de croix habituel, consistant à mettre la main droite sur le front, puis sous la poitrine, puis sur l’épaule gauche, puis sur l’épaule droite. C’est le signe de croix que la plupart des catholiques connaissent, car il est fait avant d’entrer dans une église ou avant une prière. C’est souvent la première prière que les parents ou grands-parents enseignent aux enfants dès leur plus jeune âge.

Quelle que soit la manière dont vous faites le signe de croix, faites-le avec foi, en vous souvenant de l’amour que Dieu a pour chacun de vous.

