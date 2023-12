Noël, la preuve que l’impensable n’est pas impossible

Noël est un événement bouleversant qui révèle un Dieu impensable : nous imaginions un despote éclairé tout-puissant, arrive un mendiant quémandant notre amour. Comment croire cette renversante Bonne Nouvelle ?

Un Dieu qui va aux toilettes trois fois par jour ? Inconcevable. Une telle idée est en elle-même une atteinte à la Seigneurie de Dieu, un blasphème. Tel est le point de vue de nos frères musulmans. Dieu ne peut se faire homme sous peine de se renier en reniant sa dignité. Fort logiquement, il ne peut pas non plus mourir sur la croix : « scandale pour les Juifs et folie pour les païens » (1 Co, 22) … et pour les musulmans. Le scandale de la crèche précède le scandale de la croix : chronologiquement et logiquement. Même à certains chrétiens, un tel Dieu apparaît spontanément assez scandaleux — même s’ils n’osent pas l’avouer ouvertement — car il ne correspond pas à la représentation que l’homme se fait spontanément de Dieu à laquelle il reste bien souvent cramponné.

Un Dieu à l’image d’un despote éclairé

Au fond de nous-mêmes nous sommes tous plus à l’aise avec un Dieu conforme à nos attentes qu’avec un Dieu qui nous désarçonne. Nous accueillerions bien plus facilement un Dieu qui tiendrait son rang et n’abaisserait pas la fonction qui est la sienne en se montrant trop familier avec ses sujets. Un Dieu qui ne renoncerait pas aux attributs et aux prérogatives que nous lui reconnaissons sans nous faire prier nous mettrait plus à l’aise. Un Dieu qui afficherait sans complexe et sans fausse pudeur les signes extérieurs de sa divinité : un Dieu tout puissant — noblesse oblige — et qui se montre miséricordieux à l’occasion mais pas de manière systématique afin de ne pas donner aux hommes de mauvaises habitudes.