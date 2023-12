Tour d’Europe des traditions catholiques de Noël

Jetez un coup d'œil à ces traditions populaires dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Peut-être aurez-vous envie de les intégrer à vos propres festivités !





En Europe, Noël est marqué par de riches traditions enracinées dans la chrétienté. Chaque pays apporte sa touche unique, créant ainsi une mosaïque de coutumes qui reflètent la diversité culturelle du continent. Voici huit traditions catholiques autour de Noël en Europe.

Italie

Sainte Lucie



Jon Buscall – Shutterstock

Dans de nombreuses régions d’Italie, la tradition veut que sainte Lucie distribue des cadeaux ou des friandises aux enfants dans la nuit du 12 au 13 décembre. Une tradition qui contribue à la joie et à l’attente de Noël. Parfois, la sainte sicilienne vient aussi rendre visite aux enfants dans les villes et les villages avec son âne et sa traditionnelle couronne de bougies.

Allemagne

Christkind



Annastess I Shutterstock

En Allemagne, le Christkind, ou le « Christ Enfant » porte traditionnellement des cadeaux à Noël. Souvent représenté sous la forme d’une figure angélique, le Christkind apporte des cadeaux aux enfants le soir du 24 décembre pendant que la famille est réunie pour le dîner. C’est le personnage central de nombreux marchés de Noël allemands.

Espagne

Les processions de Las Posadas



Joseph Sorrentino | Shutterstock

Las Posadas, du mot “posada” qui signifie “auberge” en espagnol, sont des processions et des représentations religieuses qui ont lieu pendant les neuf jours qui précèdent Noël. Elles reconstituent le voyage de Marie et Joseph à Bethléem à la recherche d’un logement. Au cours de ces processions, les acteurs vont de maison en maison à la recherche d’un « logis ». Un dialogue chanté a lieu entre les acteurs de Joseph et Marie et ceux qui jouent les logeurs. Chaque jour, ces processions se terminent par une Messe, des chants traditionnels de Noël et des rafraîchissements.

Pologne

Wigilia



La Wigilia, le dîner polonais du réveillon de Noël, est une tradition très appréciée. Les familles se réunissent tout d’abord pour partager le opłatek, un morceau de pain azyme, ressemblant aux hosties, sur lequel est représenté la fresque d’une scène de Noël. Ensuite, le repas de la Vigile peut commencer : il comprend douze plats sans viande, symbolisant les douze apôtres. C’est un moment de recueillement et de partage qui réunit toutes les générations.

Lituanie

Kūčios



Le Kūčios est le dîner traditionnel lituanien de la veille de Noël qui, comme en Pologne, comprend douze plats symbolisant les douze apôtres. Les familles se réunissent pour ce repas élaboré, qui comprend du poisson, des plats à base de céréales et des desserts. Le repas est précédé d’un moment pour partager ses vœux à son entourage.

Portugal

Cantar dos Reis



Le Cantar dos Reis (le chant des Rois) est une tradition portugaise où des groupes de personnes font du porte-à-porte en entonnant des chants de Noël, souvent accompagnés d’instruments traditionnels. Ces chants se rapportent à la Nativité. Une fois la chanson terminée, les propriétaires offrent traditionnellement des janeiras : des châtaignes, des noix, des pommes ou des chocolats.

Royaume-Uni

Boxing Day



Rimma Bondarenko | Shutterstock

Au Royaume-Uni, le lendemain de Noël, en la fête de saint Etienne, les chrétiens font traditionnellement preuve de charité, en faisant des dons en faveur des moins fortunés. Ces dons sont déposés dans des boîtes et placés dans des églises, d’où le nom Boxing Day en anglais, “le Jour des boîtes”.

France

Les santons de Provence



Alexas_Fotos – Pixabay

Les santons de Provence sont les petits personnages de la Nativité, fabriqués à la main, qui décorent les crèches de Noël. Ils sont apparus dans le sud de la France sous la Révolution française. Alors que l’État fermait les églises, des français de Provence ont commencé à créer des santoun, c’est-à-diredes petits saints, dans leurs foyers pour préserver la tradition de Noël.

Ces traditions catholiques et familiales ont un sens fort et ajoutent à la joie de Noël, en reliant les communautés de toute l’Europe par une foi commune.