Une solution de dernière minute pour préparer son cœur à Noël

Si toutes vos résolutions tombent à l’eau, il vous reste encore un peu de temps pour bien préparer votre cœur à la naissance du Sauveur. En introduisant dans votre quotidien jusqu’à Noël la lecture des psaumes, vous pourrez ajouter une dose supplémentaire de joie, de paix et d’espérance dans votre cœur.





Pendant cet Avent, vous aviez peut-être pris la résolution de renoncer aux sucreries, au café, ou encore au chocolat pour les plus audacieux. Vous vouliez peut-être lire un ouvrage de spiritualité ou vous avez envisagé de lire les 24 chapitres de l’Évangile de saint Luc, du 1 au 24 décembre. Si vous avez capitulé à la première tentation, devant cette vitrine alléchante remplie de petits sapins en chocolat, ou bien que vous n’êtes qu’aux premières pages de votre si belle lecture spirituelle, rassurez-vous, tout n’est pas perdu. Vous avez encore ces quelques jours qui vous séparent de Noël pour bien préparer votre cœur à la naissance de l’Enfant Jésus. Pour cela, vous pourriez prier des psaumes qui vous aideront à tourner complètement votre regard et votre âme vers Dieu, pendant ce temps de préparation de dernière minute.

1

SI VOUS AVEZ 15 MINUTES



Pourquoi ne pas prier la Liturgie des heures le matin et le soir ? Vous découvrirez ainsi la nature vivifiante des psaumes et des Saintes Écritures et vous pourrez prier en communion avec les chrétiens du monde entier. Le matin, les laudes vous permettront de louer le Seigneur qui vient naître dans vos cœurs : « Chantez, chantez, il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel ». Le soir, avant le repos de la nuit, vous pourrez prier les complies, pour vous remettre entre les mains de Dieu. Vous pourrez les lire dans votre Magnificat, sur le site AELF, ou sur d’autres applications chrétiennes. Une magnifique manière de préparer votre cœur à Noël.

2

SI VOUS AVEZ 2 MINUTES



Si au cours de votre journée, vous disposez de deux petites minutes, ce sera le temps parfait pour prier le très beau Psaume 94. Avant de sortir du lit le matin ou en attendant que votre café refroidisse, ouvrez votre Bible et lisez ce psaume. C’est aussi le premier proposé dans la Liturgie des Heures : une merveilleuse manière de commencer la matinée de bon pied et de louer Dieu avec joie, en se souvenant de sa fidélité et de sa présence. Prier dès le matin « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le », vous rappellera de vivre votre journée dans la joie et la gratitude envers Dieu.

3

SI VOUS AVEZ 0 MINUTES



Même si vous n’avez absolument pas de temps et que vous avez l’impression de courir tout le temps, ne vous en faites pas, nous avons la solution pour vous. Vous pourrez choisir le verset d’un psaume et le prier dans les moments les plus banaux de votre journée, lors de vos trajets ou en faisant la vaisselle. Ainsi, « la joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint » (Ps 32, 21) ou encore « l’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité je l’annonce d’âge en âge » (Ps 88,2) rythmeront votre journée, jour après jour, jusqu’à la naissance de notre Sauveur.