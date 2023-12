Les guides que Dieu nous donne pour vivre l’Avent

Pour se préparer à Noël, le chrétien peut choisir la compagnie de ceux qui ont attendu le Messie avant lui : les prophètes, Marie et Jean-Baptiste. Ils furent des champions de l'espérance.

Dans la préface des messes de l’Avent, le prêtre prononce cette belle carte d’identité du messie attendu : « Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes ». Ainsi, pour attendre le Christ, nous avons le choix entre les prophètes, la Vierge Marie et Jean-Baptiste. Quelles sont les différences entre ces guides d’espérance ?

Le lyrisme prophétique

Si nous optons pour les prophètes, nous nous inscrivons dans le temps long de l’histoire. Depuis Moïse qui annonçait un prophète comme lui jusqu’à Zacharie qui eut la vision d’un roi pacifique monté sur un âne, en passant par Isaïe et l’enfant merveilleux Emmanuel, ce sont des siècles de prophéties qui s’achèvent et trouvent leur accomplissement dans l’enfant de Bethléem. Les prophètes donnent une tonalité de lyrisme à l’attente de l’Avent, souffle épique sans égal dans la littérature universelle.

L’affection de Marie

En prenant Marie pour guide, nous baignons d’emblée dans une atmosphère de tendresse et d’amour. Car pour Marie, le messie n’est plus, durant l’Avent, une promesse mais un petit homme qu’elle porte en elle et qu’elle chérit comme la chair de sa chair. Avec elle, l’Avent prend les couleurs de l’amour. Car l’attente de Noël est aussi riche en affection que le jour de la Nativité tant l’amour transfigure tout : l’absence, l’attente, les retards. Toutefois, avec elle, il n’est pas question de quitter l’histoire et les guides précédents. En effet, Marie récapitule la foi d’Israël et la porte à sa perfection si bien que le temps long de l’histoire prophétique se condense dans son être, comme la matière originelle de l’univers devait se concentrer en une formidable boule de densité avant la déflagration du big-bang et l’expansion qui s’en suivit.

Avec Jean-Baptiste, pour choisir le Christ

Enfin, avec Jean-Baptiste, le Messie est déjà sous nos yeux. Il a atteint l’âge adulte et vient de se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Il est encore un inconnu mais plus pour très longtemps car sa prédication va bientôt commencer. Jean-Baptiste nous le désigne comme celui qui nous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Avec Jean, Noël dépasse les scènes d’attendrissement pour nous propulser d’emblée dans les grands choix existentiels que nous devrons prendre. En effet, Jean, c’est la main tendue qui nous désigne Jésus : irons-nous à sa suite ?

Ainsi, durant l’Avent, selon les guides que nous choisirons pour nous préparer à Noël, notre attente prendra des tonalités différentes. Cependant, il n’est pas interdit non plus de cheminer en compagnie de tous ces veilleurs puisqu’ils ont tous la même espérance !