À quelques jours de Noël, les élèves de l'Académie du Puy du Fou chantent l'un des chants les plus célèbres au monde. Et avec ces voix d'enfants réunies, frisson garanti !

C’est sur ses réseaux sociaux que le Puy du Fou a partagé une bien jolie vidéo fin décembre, dans l’ambiance de Noël, avec le chœur des élèves de son école, l’Académie du Puy du Fou, qui entonne un merveilleux « Douce Nuit ».

Ouverte en 2015, la Puy du Fou Academy est une école qui compte aujourd’hui près de 300 élèves, de la maternelle au lycée, et leur propose, en plus des programmes scolaires classiques, une formation artistique, musicale et théâtrale. L’occasion de former les jeunes générations à des métiers artistiques, mais aussi au Beau, et si l’on en croit la vidéo, c’est plutôt réussi !