Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 15 au 21 décembre 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

1

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère Adrien Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

2

ASTÉRIX. VOL. 40. L’IRIS BLANC



Albert René

Résumé : par Fabcaro et Didier Conrad, Albert René, octobre 2023. Jules César utilise les préceptes de l’Iris blanc pour remotiver ses troupes encadrant le village gaulois qui résiste toujours. Cette école de pensée prône une vie saine et l’épanouissement personnel. Ces idées ne tardent pas à atteindre le village d’Astérix, divisant ses habitants. Retrouvez-le en librairie.

3

FRANÇOIS D’ASSISE : LE CHEVALIER SANS ARMURE



Éditions Emmanuel

Résumé : par Luc Adrian, Éditions Emmanuel, octobre 2023. Un roman qui ne prétend pas être une hagiographie, mais qui vise plutôt à rendre contemporaines les décisions de la vie de François. Tous les éléments sont donc respectés, mais colorés d’un vocabulaire et de références actuelles. Son caractère décalé rend la lecture surprenante et accessible. À partir de 13 ans. Retrouvez-le en librairie.

4

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION



Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

5

GASTON. VOL. 22. LE RETOUR DE LAGAFFE



© Dupuis

Résumé : par Delaf, Dupuis, novembre 2023. Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires, ses innovations en matière de matériel de bureau ou d’automobile, ses créations d’instruments de musique, ou encore les nombreux sinistres dont il est responsable. Retrouvez-le en librairie.

6

L’INSOLENCE DES MIRACLES



Plon

Résumé : par Didier Van Cauwelaert, Plon, octobre 2023. Un voyage impertinent au coeur des miracles de l’Eglise, de la tilma de Guadalupe aux apparitions de la Vierge à Notre-Dame de Zeitoun ou au Caire, en passant par le linceul de Turin. Détaillant ces phénomènes inexpliqués, l’auteur s’interroge sur la façon dont l’Eglise les a accueillis, leur certification, les raisons du refus de certains, entre autres. Retrouvez le en librairie.

7

PÉGUY, SES PLUS BEAUX TEXTES SPIRITUELS



© Magnificat

Résumé : par Charles Péguy, Magnificat, octobre 2023. Une invitation à découvrir la spiritualité de cet écrivain chrétien. Les textes dialoguent ici avec les œuvres du peintre Maurice Denis. Retrouvez le en librairie.

8

ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR



© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.

9

SAGESSE CACHÉE DES MONASTÈRES



Mame

Résumé : Samuel Pruvot , Marie Riverieulx De Varax, Mame, octobre 2023. Parvenus à un âge vénérable, des moines et moniales ont accepté de confier les perles de leur expérience spirituelle et de leur histoire longue presque d’un siècle : très librement, ils nous racontent comment l’appel de Dieu s’est fait entendre, les obstacles surmontés pour y répondre, les joies et les croix de leur existence, les grâces reçues au cœur du dépouillement. Comme un fruit arrivé à maturité après une succession d’hivers et de printemps, le témoignage de ces hommes et de ces femmes donnés à Dieu distille un parfum délicat : celui d’un bonheur qui ne passe pas, qu’ils nous laissent en héritage. Des entretiens d’une grande profondeur, pleins d’humour et de simplicité, illustrés par des photographies où affleure l’invisible. Retrouvez-le en librairie.

10

LA GLOIRE DE NOTRE-DAME : LA FOI ET LE POUVOIR



Gallimard

Résumé : par Maryvonne De Saint-Pulgent, Gallimard, décembre 2023. Une histoire de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. L’auteure souligne la gloire qui l’entoure et les symboles qu’elle représente. Depuis des siècles, ce monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco inspire les écrivains, mais également le respect. Retrouvez-le en librairie.