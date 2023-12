Un petit miracle chaque jour de l’Avent : saint Joseph, père un jour, père toujours

Pour vous aider, durant cet Avent, à désirer toujours davantage la venue du Sauveur, Aleteia vous raconte chaque jour jusqu’à Noël un petit miracle. Une série d’histoires vraies, où Dieu agit dans le concret des existences.

Une orpheline avait grandi sans affection. Telle Cosette dans Les Misérables, elle devait travailler durement, manger chichement et supporter les nombreux coups. Usée, elle décide un jour de se jeter dans un puits. Pour cela, elle commence par jeter ses sandales dans l’eau, pour ne pas laisser de traces. Au moment de plonger, elle entend des pas derrière elle. Se retournant, elle découvre un homme qui la regarde et lui dit : « Tout, mais pas ça ! » La petite fille est surprise, et encore plus éberluée quand l’homme lui rend ses sandales et lui dit : « Va, je t’aiderai ! »

Ayant quelque peu repris confiance en elle, la fillette repart sur la route, à la recherche d’elle ne sait quoi, simplement elle continue sa fugue. Arrivée près d’une ville, une bande de jeunes filles l’aborde joyeusement (elle n’a pas l’habitude) avant de l’emmener chez elles. C’est un orphelinat tenu par des religieuses. La petite visite les lieux et, tout à coup, s’arrête stupéfaite devant une statue. Toute émue, elle dit : « C’est le monsieur qui m’a dit : »Va, je t’aiderai » ». Les sœurs se regardent. C’était une statue de saint Joseph.

D’après Saint Joseph, époux de Marie, Traditions Monastiques, 1997.