[INFOGRAPHIE] 2023, l’année chargée du pape François

L’année 2023 a été marquée pour le pape François de nombreux événements joyeux et douloureux, de déclarations fortes et de gestes symboliques. Tour d’horizon des moments les plus marquants.

Des obsèques émouvantes du pape émérite Benoît XVI en janvier à la joie des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne en août en passant par le voyage de François dans les steppes mongoles, en RDC et au Soudan du Sud, la publication de Laudate Deum ou encore de Fiducia supplicans, de nombreux événements ont jalonné l’année 2023. Des temps forts à redécouvrir dans l’infographie ci-dessous :

INFOGRAPHIE