2023, nouvelle année de persécutions des chrétiens

Du Nigeria au Pakistan en passant par l'Inde et le Nicaragua, retour sur les persécutions qui ont affligé les chrétiens dans le monde et marqué de leur sceau l'année 2023.

Nigeria, Nicaragua, Inde, Pakistan… Cette année encore, des millions de chrétiens ont enduré des persécutions prenant toutes les formes possibles, des violences physiques aux marginalisations et discriminations les plus insidieuses. Nombreux sont les pays dans lesquels les chrétiens ont payé le prix du sang.

En Afrique, le contexte sécuritaire délétère fait des chrétiens des cibles faciles, notamment pour les groupes terroristes. Le Nigeria demeure le pays martyr par excellence, avec un nombre de meurtres et d’enlèvements qui ne faiblit pas. Les religieux sont parmi les premières victimes des terroristes de Boko Haram ou des bergers peuls, à l’image de Frère Godwin, assassiné par ses ravisseurs après avoir été torturé pendant plusieurs jours. Au Proche et au Moyen-Orient, les chrétiens luttent toujours pour maintenir leur présence, et en Iran notamment, la répression contre les dissidents et minorités religieuses ne cesse de sévir.

Des persécutions toujours fortes

Sur le continent asiatique, les chrétiens subissent un autoritarisme idéologique opprimant les minorités religieuses, notamment en Chine et en Corée du Nord. En Inde et au Pakistan, les actes anti-chrétiens sont légion, notamment en raison des lois anti-conversion et anti-blasphème qui incriminent presque systématiquement et sans aucune preuve les minorités. Les femmes sont souvent les premières tributaires de cette violence, et sont particulièrement soumises aux viols et aux mariages forcés. Mais les persécutions touchent aussi de plus en plus l’Amérique Latine, et notamment le Nicaragua, où le gouvernement cherche à museler l’Église catholique : processions interdites, prêtres, religieuses et religieux expulsés, évêque emprisonné… La descente aux enfers des catholiques se poursuit et ne semble pas près de s’arrêter.

Voici, en images, les événements qui ont marqué l’année 2023 :