2023, une année (très) dense spirituellement

Pèlerinages, lettres apostoliques, béatifications... L'année 2023 a été très dense pour qui cherche à nourrir son âme. Retour sur les grands événements spirituels qui ont jalonné 2023.

Nul n’est chrétien tout seul. Et l’année 2023 aura été garante de cela. En effet, les multiples événements qui se sont déroulés cette année auront permis à de nombreux chrétiens de vivre et de nourrir leur foi, et de grandir spirituellement. Car la foi, pour demeurer vivante, a besoin d’être partagée avec d’autres. Elle a besoin d’être nourrie par les sacrements et des enseignements, afin de se fortifier. Elle a besoin d’être orientée vers le bien, grâce notamment aux figures de sainteté que l’Église nous donne.

Cette année 2023 aura été particulièrement riche de ce point vue là. Les catholiques de France ont pu vivre, de près ou de loin, de grands rassemblements tels que la visite du Pape à Marseille ou les JMJ à Lisbonne. Ils ont été nourris par les lettres du pape François sur Blaise Pascal, sur Thérèse de Lisieux ou encore sur la crise climatique. Et il leur a été donné cinq nouveaux bienheureux à travers cinq prêtres français, tués en haine de la foi par des partisans de la Commune de Paris le 26 mai 1871. Retrouvez, mois après mois, les grands moments qui ont marqué l’année 2023. Et puisse 2024 être aussi riche et intense spirituellement !

En images, revivez les grands moments de 2023 :