Ils ont rejoint le cortège des saints en 2023

Durant l'année 2023, le Pape a prononcé 38 béatifications et reconnu 36 nouveaux vénérables. S'il n'y a pas eu de nouvelles canonisations cette année, l'Église accueille en 2023 de nouveaux modèles de sainteté aussi différents qu'inspirants.

Réputé pour être le Pape ayant canonisé le plus grand nombre de saints, François a quelque peu « levé le pied » en 2023. Cette année, aucune nouvelle canonisation n’a été enregistrée. C’est la deuxième année -avec 2020- de son pontificat qu’aucune nouvelle figure de sainteté n’a été canonisée. Qu’on se rassure, l’Église a tout de même accueilli cette année de nouveaux – et très beaux – modèles de sainteté. Ainsi, ce sont 38 bienheureux et 36 vénérables qui ont rejoint le cortège des saints depuis le mois de janvier.

Parmi les nouveaux bienheureux, on compte notamment cinq Français. L’abbé Henri Planchat et quatre religieux picpuciens, martyrisés en haine de leur foi lors de la Commune de Paris en 1871, ont été béatifiés le 22 avril, à l’église Saint-Sulpice de Paris. L’année des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne est aussi celle de la béatification de l’un des fondateurs des JMJ, le cardinal Pironio. Ami du pape François, le prélat argentin décédé d’un cancer en 1998 a été béatifié au sanctuaire de Lujan, le 16 décembre.

Première famille tout entière béatifiée

Pour la première fois dans son histoire, l’Église a aussi béatifié une famille tout entière, dont un enfant non-baptisé. Assassinés par les nazis en 1944, Josef et Wiktoria Ulma, ainsi que leurs sept enfants ont été reconnus martyrs et béatifiés à Markowa en Pologne, le 10 septembre.

En 2023, le Cameroun voit son tout premier vénérable reconnu par l’Église, avec le père Simon Mpeke, missionnaire connu aussi sous le nom de « Baba Simon ». Pour finir, l’Église a reconnu vénérables de nombreux saints du monde entier, laïcs ou religieux, de tous les âges et de tous les états de vie. Un vrai cadeau pour les fidèles qui sur Terre, n’ont jamais trop d’alliés au Ciel qui intercèdent pour eux auprès de Dieu. Découvrez en images ceux qui ont rejoint le cortège des saints en 2023.