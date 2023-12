KTO, C8 ou France 2 : plusieurs chaînes proposent à ceux qui sont empêchés de participer à la messe du jour de Noël de la suivre en direct à la télévision. Voici tous les horaires et tous les détails sur la messe du jour de Noël le 25 décembre.

Pour celles et ceux qui sont légitimement empêchés de se déplacer pour se rendre à la messe de Noël du 25 décembre, la télévision et Internet sont aussi de bons moyens pour soutenir la prière et participer à la communion de l’Eglise.



Sur KTO



A 8h, la messe de l’Aurore, aussi appelée la messe des bergers, sera diffusée depuis Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille.

A 10h, c’est depuis la grotte de Lourdes que la messe du jour de Noël sera transmise en direct.

A 18h30, la messe du jour de Noël sera filmée depuis Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris.

Sur C8



A 10h30, la messe du jour de Noël sera filmée depuis la Collégiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul et Palais Delphinal de Saint-Donat-sur-l’Herbasse dans la Drôme.

Sur France 2



A 11h, la messe de Noël sera transmise en direct depuis l’église Saint-Nicolas de La Hulpe, en Belgique.