Fin de vie : la prière qui sera lue dans toutes les églises à Noël

En plein cœur du débat sur la fin de vie, une même prière sera lue dans toutes les églises les 24 et 25 décembre à la demande de la Conférence des évêques de France (CEF).

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Tandis que l’Église en fête s’apprête à célébrer la naissance du Sauveur, les évêques ont voulu rappeler que toute vie, particulièrement celle des plus fragiles, est à protéger. La CEF a ainsi proposé à toutes les paroisses de France de s’unir ensemble lors de la messe de Noël pour réciter ensemble une même prière. Alors que les modalités de l’aide active à mourir ont été définies début décembre dans une ébauche de projet de loi, le Code de la Santé prévoit déjà le « droit d’avoir une fin de vie digne ».

Bientôt remaniée, la loi pourrait rendre accessible l’euthanasie dans le cadre de la fin de vie, comme c’est déjà le cas dans certains pays d’Europe, en Belgique et en Suisse notamment. « Une telle loi, rappelle Mgr Vincent Jordy, vice-président de la Conférence des évêques de France (CEF), dans les colonnes du Figaro, serait un bouleversement pour notre civilisation fondée sur un principe fondateur : « Tu ne tueras point. » Une ‘‘rupture de digue » dont les effets ne sont pas prévisibles. Pour nous rassurer, on invoque la notion de progrès ».

En novembre 2022, à Lourdes, les évêques alors rassemblés en assemblée plénière avaient fait part de leur inquiétude quant à ce projet de loi dans une lettre pastorale intitulée « Ô mort, où est ta victoire ? » : « Notre foi nous convie à une autre attitude : par elle nous choisissons l’accompagnement, envers et contre tout. La fraternité du bon Samaritain qui prend soin de son frère « à demi-mort » nous inspire ce chemin (Lc 10,33-35) […]. La tradition chrétienne connaît des gestes variés pour l’accompagner de manière humaine, vraiment fraternelle : les psaumes, la prière commune, mais aussi le fait de rester près d’une personne en fin de vie, sans se lasser ».

Voici le texte de la prière proposée par les évêques :

En cette nuit/ce jour de Noël, où Dieu vient visiter notre humanité et vivre une vie semblable à la nôtre, nous te prions Seigneur, avec toutes les paroisses de France, pour le respect et la protection de la vie, de sa conception à sa fin naturelle.

Que la lumière de Bethléem éclaire nos gouvernants afin que ceux qui sont chargés d’élaborer et de voter la loi, prennent mieux conscience du fait que toute vie est un don pour l’humanité, que toute vie est digne et respectable.

Qu’en cette nuit/jour de Noël, chacun d’entre nous toujours plus conscient du don merveilleux de la vie, s’engage davantage auprès des plus fragiles et des plus vulnérables pour construire une civilisation authentiquement humaine.