Un petit miracle chaque jour de l’Avent : comment une mouche convertit un mélomane

Pour vous aider, durant cet Avent, à désirer toujours davantage la venue du Sauveur, Aleteia vous raconte chaque jour jusqu’à Noël un petit miracle. Une série d’histoires vraies, où Dieu agit dans le concret des existences.

Le grand-père d’Emma lui demanda un jour :

– Sais-tu pourquoi Dieu a créé les mouches ?

– Non, grand-père.

– C’est pour que ton grand-père se convertisse… Vois-tu, autrefois, j’étais très opposé à l’Evangile. Mais j’aimais la musique. Or, un nouvel orgue devait être inauguré dans l’église du village voisin. En en ayant entendu parler, je m’y suis rendu. « Malheureusement’ », le concert était précédé d’une prédication. A l’époque, je n’avais aucune envie de l’entendre. Mais alors aucune ! Aussi, je me suis bouché les oreilles avec les doigts. Voilà qu’une mouche se pose sur mon nez. Je secouai la tête dans tous les sens pour la chasser, mais rien n’y fit : elle se collait à mon nez. Je suis bien obligé de retirer un doigt de mon oreille pour la faire déguerpir. Et alors, pile à ce moment, le pasteur s’écriait :

– Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises !

Comme frappé par la foudre, j’ouvris mes deux oreilles pour entendre la suite du sermon. Ce jour-là, j’ouvris ainsi mon cœur à Dieu, et ma vie a vraiment changé. Voilà pourquoi Dieu a créé les mouches – ou du moins… cette mouche-là !

