Un petit miracle chaque jour de l’Avent : la foi d’une mère

Pour vous aider, durant cet Avent, à désirer toujours davantage la venue du Sauveur, Aleteia vous raconte chaque jour jusqu’à Noël un petit miracle. Une série d’histoires vraies, où Dieu agit dans le concret des existences.

Lors d’une des apparitions de Lourdes, Catherine Latapie fait une folie. Mère de famille de 38 ans et à quelques jours du terme d’une nouvelle grossesse, Catherine a fait un voyage de 6 km, à pied et de nuit. Poussée par une force intérieure et attirée par la Vierge, elle fait cette folie. Elle le croit de manière certaine : c’est bien Marie qui apparaît au village de Lourdes. Pendant l’apparition, Catherine demande à Marie une guérison. Depuis 18 mois, elle s’est déboîtée le bras droit lors d’une mauvaise chute. Après un formidable travail du médecin, deux doigts restent repliés et paralysés. Mais pour Catherine, sa main droite, c’est son gagne-pain ! C’est avec sa main qu’elle tricote ou file.

Avec foi, Catherine rejoint la grotte, et spécialement le trou creusé et d’où jaillit un peu d’eau qui coule jusqu’au gave. Plongeant sa main dans ce trou d’eau, Catherine ressent alors une vive douceur et sent ses doigts se déplier. Très émue, elle commence une grande action de grâce… jusqu’à ce que les premières contractions commencent ! Suppliant la Vierge d’encore l’assister, elle parcourt vivement les 6 kilomètres du chemin de retour. Arrivée chez elle, elle accouche aussitôt, sans aide ! Un garçon. Jean-Baptiste. Qui plus tard sera prêtre.

