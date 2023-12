Angélus : « Comment puis-je être un témoin de lumière ? »

Lors de l'Angélus du 17 décembre, le Pape a exhorté les chrétiens à rejeter la superficialité et à mettre à profit ce temps de l'Avent pour préparer dès maintenant la venue du Sauveur. "Comment puis-je, (...) dès maintenant, en ce Noël, être un témoin de lumière, un témoin du Christ ?", a invité à se questionner le Pape.

Plutôt que de se laisser « séduire par des personnages à la mode » d’une façon superficielle, les chrétiens doivent suivre des personnes « droites, libres et courageuses », a assuré le Pape lors de l’Angélus du 17 décembre 2023, troisième dimanche de l’Avent. Sous un beau soleil hivernal, des milliers de fidèles s’étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre à l’occasion de l’anniversaire du pape et de la bénédiction des bambinelli, des statuettes de l’Enfant Jésus portée par des enfants. Le Pape n’a pas évoqué son anniversaire mais s’est exprimé d’une voix tonique, en se tenant debout à la fenêtre du Palais apostolique.

S’appuyant sur la figure prophétique de Jean Baptiste dans l’Évangile de Jean, lu dans la liturgie de ce ‘dimanche de la Joie’, le pape a souligné que le témoignage de cet homme passait par « la franchise de son langage, l’honnêteté de son comportement, l’austérité de sa vie ». Ces caractéristiques le différenciaient « des autres personnages célèbres et puissants de l’époque, qui investissaient beaucoup sur l’apparence », a souligné le Pape.

« Des personnes comme lui, droites, libres et courageuses, sont des figures lumineuses et fascinantes : elles nous incitent à sortir de la médiocrité et à être à notre tour des modèles de vie bonne pour les autres », a expliqué François en remarquant que « le Seigneur envoie de tels hommes et femmes à chaque époque » mais qu’il s’agit de bien les identifier.

Témoigner de la lumière du Christ

« Jean est lumineux en ce qu’il témoigne de la lumière », en dirigeant non pas vers lui-même mais vers Jésus. « Lui seul rachète, libère, guérit et illumine », a martelé le pape François. « C’est pourquoi Jean est une ‘voix’ qui accompagne les frères vers la Parole ; il sert, sans chercher les honneurs et les premiers rôles : il est une lampe, tandis que la lumière est le Christ » a-t-il insisté.

Ainsi, l’exemple de Jean-Baptiste montre que « c’est seulement en Dieu que nous trouvons la lumière de la vie ». Par ailleurs, il montre que « chacun de nous, par son service, sa cohérence, son humilité, son témoignage de vie, peut être une lampe qui brille et qui aide les autres à trouver le chemin de la rencontre avec Jésus », a expliqué François En ce temps de fêtes, le Pape a enfin invité chacun à s’interroger : « Comment puis-je, dans les milieux où je vis, non pas dans un jour lointain, mais dès maintenant, en ce Noël, être un témoin de lumière, un témoin du Christ ? »