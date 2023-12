À Villeurbanne, un collégien agressé aux ciseaux et insulté de « sale chrétien »

Une jeune fille de onze ans a agressé aux ciseaux mardi 12 décembre un de ses camarades de classe à Villeurbanne (Lyon) avant de l’insulter de "sale chrétien". La suspecte est connue pour avoir commis des actes violents envers d'autres élèves en raison de leur religion.

Une sombre histoire. Un collégien de onze ans scolarisé à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, a été agressé et insulté mardi 12 décembre par une camarade de classe du même âge que la victime. Sur le chemin du retour de l’école, l’élève a été pris à partie par la jeune fille qui lui a lancé : « Tu vas voir demain, tu auras des cicatrices ». L’agresseur lui a ensuite porté un coup à l’arrière de la tête avec une paire de ciseaux, a rapportéLe Figaro le 14 décembre. L’adolescent a également subi des insultes visant sa religion : « sale chrétien ». « Vous êtes tous les mêmes, sale chien ! C’est bien d’être un chien ? Demain je vais te retrouver au collège », aurait-elle proféré envers le garçon de onze ans.

Heureusement, des camarades sont venus s’interposer entre l’agresseur et la victime, lui permettant de s’échapper. Les parents ont porté plainte avec leur fils pour « violences et injure publique en raison de la race, de la religion ou de l’origine ». De son côté, le rectorat de Lyon assure que « l’auteur a bien été exclu à titre conservatoire ». « Les faits ont été pris très au sérieux par la principale et l’équipe pédagogique, qui ont tout de suite reçu la victime et ses parents et qui reçoivent aujourd’hui (jeudi 14 décembre, ndlr) l’auteur et ses parents. La suite de la procédure disciplinaire sera déterminée une fois que ce second entretien aura eu lieu ».

Plus de 850 actes antichrétiens en 2021

Cependant, malgré la gravité des faits et les aveux de la fille qui a reconnu avoir agressé son camarade de classe, le rectorat estime qu’il n’y a pas d’élément qui pourrait faire penser que le caractère religieux est d’une importance particulière. « Elle aurait pu dire ça comme n’importe quelle autre insulte », a-t-il affirmé. Contacté par Aleteia, le diocèse de Lyon n’a pas souhaité réagir. Selon les premiers éléments de l’enquête, la suspecte accuse le garçon de l’avoir regardé de travers, ce qui a entraîné le coup de ciseaux derrière la tête. L’adolescente aurait déjà commis des actes violents envers d’autres élèves en raison de leur religion depuis plusieurs semaines.

Pour mémoire, selon, le dernier rapport des actes antireligieux en France pour l’année 2021, 1.659 actes ont été recensés sur le territoire national. Les actes antichrétiens sont les plus nombreux (857), suivis par les actes antisémites (589) et les actes antimusulmans (213).