Près de 750 actes anti-chrétiens recensés en Europe

Près de 750 actes anti-chrétiens ont été perpétrés en 2022 en Europe, rapporte l’Observatoire de l’intolérance et de la discrimination à l’égard des chrétiens (OIDAC) en Europe dans son dernier rapport publié en novembre. Cela représente une hausse de 44% en un an. Deux tendances particulières sont mises en avant dans le rapport. La première est l’augmentation des incendies criminels qui sont passés de 60 en 2021 à 105 en 2022. La deuxième tendance concerne la progression des actes anti-chrétiens perpétrés par des membres radicalisés de groupes idéologiques, politiques ou religieux qui suivent un discours antichrétien.

Dans le détail, l’Allemagne se trouve en tête du triste de palmarès avec 231 actes anti-chrétiens suivi de l’Italie (146), la France (106) et l’Espagne et la Pologne qui comptabilise chacun 53 actes anti-chrétiens. En France, les profanations d’églises catholiques sont de plus en plus fréquentes en France ces dernières années. Un rapport parlementaire a ainsi relevé en mars 2022 une « gravité croissante » des actes anti-religieux en France, avec 857 faits antichrétiens, 589 faits antisémites, et 213 faits antimusulmans pour l’année 2021.

Des chiffres sous-estimés ?

Des chiffres que le Sénat considérait déjà sous-estimés en raison de la difficulté à recenser l’ensemble des actes de violence dirigés contre les religions. Le 7 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin rappelait par ailleurs dans une interview sur l’antenne de Sud Radio que les actes antichrétiens sont les plus nombreux chaque année : « Je voudrais ici le redire. On en parle très peu, mais ce sont les actes antichrétiens qui sont les plus importants dans notre pays ».