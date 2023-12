Le temps de l’Avent, un antidote à l’ennui

L'Avent est un temps liturgique important qui rappelle à chaque chrétien que la vie a un sens, et qui fait cheminer vers un avenir plein d’espérance.





Dans le monde d’aujourd’hui, il est relativement facile de s’ennuyer du moment présent et de la vie en général : en cherchant à être diverti par la dernière publication virale sur les médias sociaux, il est possible de sombrer dans un ennui de la vie qui ronge jusqu’au plus profond de son âme. Et si l’Avent nous aidait à aller contre cette tendance ?

Le remède à cet ennui, selon le pape Benoît XVI, est de vivre dans l’espérance et dans l’attente de l’union finale avec Dieu. Dans une homélie de l’Avent 2009, le pape Benoît XVI avait expliqué comment l’attente peut devenir « insupportable » lorsque la vie est vécue sans y mettre un sens : « Il y a des manières très différentes d’attendre. Si le temps n’est pas rempli par un présent doté de sens, l’attente risque de devenir insupportable. Si on attend quelque chose, mais que le présent reste vide, chaque instant apparaîtra exagérément long, l’attente se transformera en un poids trop lourd et l’avenir restera incertain. »

Si la vie n’a pas de sens et qu’elle consiste simplement à parcourir son téléphone sans réfléchir, en espérant trouver quelque chose de divertissant, elle deviendra vite insupportable. L’ennui risquera de vous envahir et de conquérir vos cœurs.

Un antidote à l’ennui

Heureusement, le pape Benoît XVI offre un antidote à cet ennui : « Lorsqu’en revanche, le temps prend du sens, alors la joie de l’attente rend le présent plus précieux. Chers frères et sœurs, vivons intensément le présent, où arrivent déjà les dons du Seigneur. Vivons le présent, projetés vers l’avenir, un avenir chargé d’espérance. L’Avent chrétien devient alors une occasion pour réveiller en nous le sens véritable de l’attente, en revenant au cœur de notre foi qui est le mystère du Christ, le Messie tant attendu pendant des siècles, et né dans la pauvreté de Bethléem. »

Le temps de l’Avent peut aider à lutter contre la monotonie de l’existence, car il rappelle que la vie consiste à attendre avec espérance la venue du Messie. Il permet d’attendre avec toujours plus d’impatience le Seigneur. Votre vie a un sens et un but importants et, lorsque vous êtes envahis par l’ennui, rappelez-vous que Dieu vous appelle tous les jours à Lui.

