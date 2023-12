Angélus : François enjoint au silence et à la sobriété pendant l’Avent

"Si l’on ne sait pas se taire, il est difficile d’avoir quelque chose de bon à dire", a déclaré le pape François lors de l’Angélus le dimanche 10 décembre 2023.

En ce temps de l’Avent qui précède Noël, le pape François a invité les chrétiens au silence et à la sobriété « dans les mots, dans l’utilisation des choses, des médias et des réseaux sociaux ».

Le pontife, qui se remet d’une bronchite, a évoqué la figure de saint Jean-Baptiste devant les nombreux fidèles et pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. Ce dernier est la « voix de celui qui crie dans le désert » et annonce la venue du Christ, a-t-il rappelé en citant le prophète Isaïe.

Le désert, dans lequel prêche le Précurseur et cousin de Jésus, est le lieu du silence et de l’essentiel, a expliqué le pape. « Pour avancer sur le chemin de la vie, il est nécessaire de se dépouiller du « plus », car bien vivre ne signifie pas se remplir de choses inutiles, mais se débarrasser du superflu, afin de creuser au plus profond de soi, pour saisir ce qui est vraiment important devant Dieu », a-t-il insisté.

Le pape a cité un poète italien Clemente Rebora, qui affirmait à propos de sa conversion : « La Parole fit taire mon bavardage ! ». Le silence et la sobriété, a-t-il insisté, ne sont pas des « vœux pieux » mais des « éléments essentiels de la vie chrétienne ».

Le pontife a enfin invité chacun à rendre sa parole plus « forte » en s’astreignant à vivre dans une « silence attentif ». C’est ainsi, a-t-il conclu, que l’on peut devenir un « témoin dont les paroles débordent de son âme ».