Le père Matthieu quitte les réseaux sociaux

Curé de la paroisse de Joigny (Yonne) et personnalité en vue de Tiktok avec quelque 1,2 million d’abonnés, le père Matthieu Jasseron a annoncé le 13 décembre qu’il quittait les réseaux sociaux. "Je crois aussi que cette position médiatique flatte parfois en moi un orgueil qui n'est pas toujours très ajusté", a-t-il expliqué dans une vidéo.

Suivi par 63.000 personnes sur Instagram, 1,2 million d’abonnés sur Tiktok et cumulant plus de 33 millions de « J’aime » sur ses vidéos, le père Matthieu Jasseron, curé de la paroisse de Joigny (Yonne), a annoncé le 13 décembre dans une vidéo qu’il quittait les réseaux sociaux après trois ans d’une présence animée. « Si vous m’avez donné mille fois plus envie de vivre que ce que j’aurais pu imaginer dans mes années de jeune curé, je crois aussi que cette position médiatique flatte parfois en moi un orgueil qui n’est pas toujours très ajusté, et révèle même parfois en moi une dimension un peu ‘gourou’ dont il faut se méfier », confie-t-il dans sa vidéo. « Après tout, moi je ne suis rien, c’est Lui qui transforme nos vies ! »