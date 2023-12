Le pape François annonce un voyage en Belgique en 2024

Le Pape a annoncé qu’il se rendrait en 2024 en Belgique dans un entretien diffusé le 12 décembre 2023 sur la chaîne Noticieros Televisa. La date et le programme de la visite ne sont pas encore connus.

Près de 30 ans après la dernière venue de Jean-Paul II en Belgique, en 1995, le pape François devrait fouler le sol du Royaume de Belgique en 2024. Il l’a annoncé lui-même lors d’une interview avec la vaticaniste mexicaine Valentina Alazraki.

L’occasion de ce déplacement sera le 600e anniversaire de l’Université catholique de Louvain et de l’université néerlandophone belge KU Leuven. « En préparation, les recteurs des deux universités avaient invité le pape François », explique un communiqué des évêques de Belgique. « Les évêques de notre pays sont évidemment très favorables à cette proposition et ont officiellement invité le pape François à une visite pastorale de l’Église en Belgique », est-il détaillé. Si la date et le programme de la visite ne sont pas encore fixés, le déplacement pourrait avoir lieu fin septembre. Il pourrait se faire sur une journée ou bien deux jours. La perspective d’une messe en public n’est pas écartée.

Une visite de Jean Paul II

En 1995, le pape Jean Paul II s’était rendu en Belgique pour la béatification du père Damien, prêtre missionnaire catholique au service des lépreux et décédé en 1889. Une célébration avait eu lieu devant la basilique de Koekelberg, en périphérie de Bruxelles, sous des conditions météorologiques très défavorables. Dix ans plus tôt, le pontife polonais avait accordé à la Belgique une visite pastorale plus longue, sillonnant le pays en passant par Bruxelles, Louvain, Beauraing, Namur, Anvers, Malines, Gand, Ypres, Louvain-la-Neuve, Banneux et Liège, rapporte la Libre Belgique.

Au cours de son pontificat, le pape François s’est déjà rendu dans 14 pays membres de l’Union européenne (Italie, Grèce, Pologne, Suède, Portugal, Irlande, Lituanie, Lettonie, Estonie, Hongrie, Slovaquie, Chypre, Malte, France). En 2014, il est allé à Strasbourg pour s’adresser aux institutions européennes.