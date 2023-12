Où le pape François veut-il être enterré ?

Dans un entretien diffusé le 13 décembre sur une chaîne de télévision mexicaine, le pape François s'est confié sur le choix de sa dernière demeure. Contrairement à ses prédécesseurs, ce n'est pas à la basilique Saint-Pierre qu'il désire reposer.

C’est une confidence que le pape François n’avait encore jamais faite. Plutôt que d’être enterré dans la crypte de la basilique Saint-Pierre de Rome, où reposent traditionnellement les corps de ses prédécesseurs, François a avoué le 13 décembre sur la chaîne de télévision mexicaine N+ préférer la basilique Sainte-Marie-Majeure, également située à Rome, comme dernière demeure. Le Pape explique sa décision en rappelant sa grande dévotion à la Vierge Marie et son affection pour cette église. « Je veux être enterré à Sainte-Marie-Majeure, le lieu est déjà prêt. C’est ma grande dévotion. Très grande. J’y allais toujours le dimanche matin et je restais là un certain temps », déclare François.

La grande majorité des papes sont enterrés dans les grottes vaticanes : c’est le cas de 149 d’entre eux, dont le tout premier chef de l’Église, saint Pierre. En janvier 2023, c’est la dépouille du pape émérite Benoît XVI qui a rejoint la nécropole, dans une chapelle qui servit de sépulcre à saint Jean Paul II de 2005 à 2011, avant sa béatification. Sur les 265 papes qui ont fait l’histoire de l’Église, 116 d’entre eux ont choisi de reposer ailleurs : certains en France (c’est le cas par exemple de Grégoire VI enterré à l’abbaye de Cluny, en Bourgogne, ou des papes d’Avignon), et d’autres dans plusieurs basiliques romaines, comme Saint-Jean-de-Latran où l’on trouve les restes de Léon XIII, ou encore Saint-Laurent-hors-les-Murs. À Sainte-Marie-Majeure se trouvent déjà sept papes défunts, le dernier étant Clément IX, 238e successeur de Pierre mort en 1669.

2023, une année difficile pour François

Dans son entretien avec la télévision mexicaine, François annonce également vouloir simplifier le rituel des enterrements pontificaux. Toujours souffrant après une nouvelle bronchite, le Pape n’hésite pas à reconnaître que l’année 2023 a été mouvementée pour lui sur le plan de la santé. Alors que la journaliste lui demande si les catholiques doivent s’inquiéter, le Pape répond sans détours. « Oui, j’ai besoin que vous priiez pour ma santé. La vieillesse est ce qu’elle est, elle ne vient jamais seule et ne se maquille pas. Mais il faut savoir accepter ses dons, accepter que l’on peut faire beaucoup de bien différemment. » Pour autant, affirme François, « je me sens mieux, parfois, on me dit que je suis imprudent parce que j’ai envie de faire des choses et de bouger. Ce sont de bons signes. »

Ces derniers mois, la santé du pape François a été éprouvée à plusieurs reprises. Depuis la fin du mois de novembre, le pontife souffre d’une bronchite aiguë dont il se remet progressivement, qui l’a contraint à annuler plusieurs de ses audiences et déplacements, notamment sa venue à la COP28 de Dubaï. En mars 2023, il avait déjà été hospitalisé des suites d’une infection respiratoire, la deuxième fois en dix ans de pontificat. Auparavant, il avait été opéré du côlon.