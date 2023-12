En Italie, un vrai musée Grévin des papes !

L'atelier italien Ferdinand Stuflesser crée, grâce à un savoir-faire unique, des statues de saints d'une délicatesse époustouflante. Mi-décembre, il a publié sur Instagram une vidéo montrant la qualité de son travail où l'on peut admirer les statues de cinq papes réunis dans une même pièce.

Jean-Paul Ier, Jean XXIII, Paul VI, Jean Paul II et Benoît XVI réunis, comme s’ils s’apprêtaient à engager une discussion théologique de haut vol ! C’est presque l’impression que l’on a en regardant la vidéo de l’atelier Ferdinand Stuflesser, qui sculpte et peint des statues pour les églises. Dans l’une d’elles, on découvre le travail époustouflant de ces artisans au biseau affuté, avec des sculptures impressionnantes de réalisme : face à nous, des papes plus vrais que nature, en habits liturgiques colorés et souriants.