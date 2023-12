Une image vaut parfois mille mots

Alors que les fidèles ont allumé ce dimanche 10 décembre la deuxième bougie de leur couronne de l’Avent, une image refait surface sur les réseaux sociaux qui vient rappeler que la croix est déjà présente dans la crèche.

La couronne de l’Avent invite les chrétiens à cheminer jusqu’à la fête de la naissance de Jésus. En se parant progressivement de lumière au fur et à mesure que Noël approche, elle symbolise la victoire du Christ sur les ténèbres. Une symbolique qui n’a pas échappé aux réseaux sociaux : une image représentant la couronne de l’Avent d’un côté et la couronne d’épines du Christ sur la croix de l’autre accompagnée du texte « This is the season, this is the reason » (« Voici la saison, voici la raison ») est à nouveau régulièrement partagée sur X (anciennement Twitter).