Au Brésil, les sœurs de l'Institut du Cœur Immaculé confectionnent les vêtements liturgiques des prêtres célébrant la messe tridentine au sein de la paroisse du Bon Jésus Crucifié, dans l'État de Rio de Janeiro. Un travail à la fois minutieux et délicat.

Un fil, une aiguille : en faut-il si peu pour faire des miracles en couture ? Le talent y est sûrement pour beaucoup aussi, et du talent, ces religieuses brésiliennes en ont. Ce sont elles qui fabriquent entièrement à la main et avec l’aide d’une machine à coudre les chasubles portées par les prêtres de la paroisse du Bon Jésus Crucifié et du Cœur Immaculé de Marie (État de Rio de Janeiro). Les ornements liturgiques sont particulièrement importants dans la célébration de la messe. Ils contribuent à conférer la solennité qui entoure le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, commémorées par le prêtre et ses fidèles. Pour fabriquer les vêtements liturgiques du prêtre, c’est donc un ouvrage très minutieux qu’effectuent les sœurs de l’Institut du Cœur Immaculé de Marie et de Saint Michel Archange.