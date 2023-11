Dans la même ambiance, les Soeurs carmélites du Sacré-Coeur de Los Angeles ont partagé avec leurs 50.000 abonnés la préparation du dîner de Thanksgiving. Dans une atmosphère décalée et bon enfant, les sœurs se déhanchent sur de la musique en même temps qu’elles préparent le repas. Un magnifique moment de décontraction pour une fête religieuse importante aux États-Unis.

Une foi rayonnante

À travers ces quelques vidéos, les sœurs témoignent d’un certain dynamisme de leur congrégation. Les salésiennes sont présentes dans 97 pays regroupent 11.200 membres. En Amérique du Nord, il y a deux structures divisées entre l’Est et l’Ouest. Les Salesian Sisters of Saint John Bosco (Est) comptent actuellement 16 couvents à New York, au New Jersey, en Floride, en Louisiane, en Ohio, à Surrey en Colombie-Britannique, à Montréal, à Cornwall et à Toronto. Jésus et les jeunes, en particulier les plus pauvres et les plus à risque, sont au cœur de leur mission. Grâce à des écoles, des camps, des retraites, des catéchèses, des ministères paroissiaux, les religieuses ont pour objectif de favoriser l’éducation et l’évangélisation auprès des jeunes.

Les Sœurs carmélites du Sacré-Cœur de Los Angeles quant à elles, vivent selon quatre valeurs fondamentales. Chacune d’entre elles doit être joyeuse, authentique, totalement donnée et avoir un esprit de famille. « Être joyeux : se réjouir de la vie telle qu’elle est. Authentique : posséder et exprimer notre véritable moi. Totalement donné : faire confiance à la divine Providence et respecter sa volonté. Esprit de famille : sœur parmi les sœurs donnant et recevant de l’amour », détaille le site de l’ordre.