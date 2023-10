Une religieuse saluée pour son plaquage parfait d’un militant écologiste

Un plaquage digne de Sébastien Chabal, la barbe et quelques kilos en moins. Si le XV de France a besoin d’une nouvelle recrue pour préparer la prochaine Coupe du monde, il pourrait bien la trouver au sein de la Famille Missionnaire de Notre-Dame… Sauf que ce n’est pas sur un terrain de rugby qu’a eu lieu cette scène étonnante, mais sur le chantier de construction d’un complexe religieux, à Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche.

Il faut le voir pour le croire : alors que les membres de la Famille Missionnaire et plusieurs militants écologistes s’opposent physiquement sur le chantier de la discorde, lundi 16 octobre, une des religieuses est filmée en train de poursuivre l’un des opposants, qui la dépasse pourtant d’une bonne tête. Pas de quoi impressionner ladite sœur, qui lui inflige un plaquage magistral, bien qu’un peu haut, avant de se retrouver à même le sol avec un militant un peu déboussolé. La scène, extraite d’un reportage de France 3, amuse la toile depuis avec plusieurs millions de vues depuis hier soir.

Énorme ! La bonne sœur qui plaque un écologiste… du grand spectacle en Ardèche où des religieuses défendent le chantier d’un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l’impact sur l’environnement.

Un chantier polémique

Ces heurts s’inscrivent dans le cadre d’un projet de construction qui ne fait pas l’unanimité. Depuis 2018, la Famille Missionnaire de Notre-Dame cherche à étendre son centre religieux ardéchois, chantier auquel plusieurs militants écologistes, membres du collectif Les Amis de la Bourges, s’opposent, craignant un impact trop important sur la biodiversité. Par ailleurs, l’évêque de Viviers, Mgr Jean-Louis Balsa, n’avait pas donné son accord à la construction de cet édifice, refus confirmé par le dicastère pour la Vie consacrée en 2021. Il proposait la construction d’une église « plus modeste en taille et en coût ». La nouvelle église devrait en effet pouvoir accueillir 3.500 personnes et le projet est évalué à 18 millions d’euros.

Du côté de l’Etat, après plusieurs rebondissements, le préfet de l’Ardèche a autorisé en janvier 2023 la reprise des travaux, suspendus depuis 2020 après le tollé provoqué par le chantier. Les religieuses sont depuis régulièrement sur place pour empêcher leur interruption, formant des chaînes humaines autour des pelleteuses tout en chantant et en priant.