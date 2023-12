Limoges ne sera plus jamais comme avant à partir de ce 8 décembre

Le diocèse de Limoges va se consacrer au Cœur de Jésus et de Marie ce vendredi 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée Conception. Si la France est déjà consacrée à Marie, plusieurs diocèses ont fait au fil des ans le choix de consacrer spécifiquement leur territoire afin de se rapprocher toujours un peu plus de Jésus et Marie.

La Vierge Marie s’apprête à veiller doublement sur Limoges ! Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, va consacrer les deux départements du diocèse, la Creuse et la Haute-Vienne, au Cœur de Jésus et de Marie ce vendredi 8 décembre, jour la fête de l’Immaculée Conception. La célébration et l’acte de consécration sont prévus à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges à 20h. l’objectif : « Nous ancrer – comme on jette une ancre – plus radicalement dans cette « fournaise d’amour », comme disait saint Jean-Eudes, qu’est le cœur de Jésus, uni à celui de Marie », explique l’évêque. « Plus les vents sont contraires, plus il faut être arrimés à la source Vive. »

La France, considérée comme la fille aînée de l’Église, est consacrée à la Sainte Vierge depuis le règne de Louis XIII et il n’est pas rare que des diocèses se lancent dans cette démarche de foi. On en compte au moins une une dizaine dont Perpignan, Aix-en-Provence et Arles, Séez, Pau ou encore Nevers. De nombreux pays ont aussi fait cette démarche comme l’Écosse, l’Allemagne, le Liban ou encore le Zimbabwe ou le Venezuela.

S’en remettre à Marie

L’acte de se consacrer à la Vierge Marie, ou, pour être plus exact, « à Dieu, par Marie », remonte à saint Bernard de Clairvaux, qui parlait d’elle comme le « canal » de la grâce, et à saint Jean Eudes. Il a ensuite été rendu populaire au début du XVIIIe siècle par saint Louis-Marie Grignion de Monfort. Dans son Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, celui-ci invite les chrétiens à remettre toute leur personne à Marie, en contrepartie de quoi la Sainte Vierge s’engage à veiller sur eux.

Il est possible de s’unir à cette consacréation ou de se consacrer soi-même au Cœur de Jésus et de Marie en récitant la prière de l’Ave Cor de saint Jean Eudes :

Cœur très saint, Cœur très doux, Cœur très humble, nous Te saluons. Cœur donné sans réserve, Cœur plein de miséricorde, Cœur très aimant de Jésus et Marie, nous Te saluons. Nous Te louons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce. Nous T’aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous T’offrons notre cœur, nous Te le donnons, nous Te le consacrons. Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le. En lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais. Ainsi soit-il.

