Ce magnifique prénom est le plus donné dans 17 pays du monde

Bel hommage à la Vierge en ce jour de la fête de l’Immaculée Conception. Le prénom Marie a été le plus attribué ces 12 derniers mois dans 17 pays du monde, qu’ils soient de tradition catholique ou islamique.

Marie en français, Mary dans les pays anglo-saxons, Maria chez les latins, Myriam en hébreu, Maryam en arabe, mais aussi Mia, une variante moderne d’origine scandinave… Le prénom de la mère de Jésus se décline dans toutes les langues et est très apprécié dans de nombreux pays.

En France, le prénom Marie a connu son heure de gloire en 1901, avec plus de 52.000 naissances, mais il est en perte de vitesse depuis. Seules 545 petites Marie ont vu le jour en 2022. Néanmoins, depuis 1900, plus de deux millions de Françaises ont porté ce prénom, ce qui fait de Marie le prénom le plus attribué sur plus d’un siècle. En 2020, près d’un million de Françaises, dont la moyenne d’âge s’élève à 61 ans, se prénomment Marie. Cela étant, la Vierge se voit désormais honorée par la percée du prénom Mia, un dérivé de Marie, qui enregistre plus de 2.000 naissances annuelles depuis 2017 et est placé en dixième position dans le palmarès 2023.

Si la cote du prénom Marie dégringole en France, ce dernier demeure toujours en tête des prénoms les plus attribués en 2023 dans 17 pays à travers le monde. Ce sont les conclusions des recherches effectuées par le site américain Letter Solver – un site pour les amoureux des lettres et les fans de Scrabble. Ce dernier a répertorié les prénoms les plus populaires dans de nombreux pays ces 12 derniers mois et a souligné l’occurrence du prénom Marie dans toutes les langues et ses dérivés. Ainsi, Marie est le prénom féminin le plus donné en Autriche. Maria est en tête au Portugal, en Roumanie, en Colombie, au Paraguay, en Uruguay et au Guatemala. Le Brésil chérit les petites « Maria-Alice ». Quant au prénom Mia, il remporte massivement l’adhésion des parents en Estonie, en Croatie, en Suisse, en Équateur, au Pérou et à Malte. Et Mariam est le prénom le plus attribué actuellement en Géorgie.

Enfin, la mère de Jésus tient également une place de choix dans les pays de tradition islamique : Maryam arrive en tête en Algérie et aux Émirats arabes unis, toujours selon le site Letter Solver. Maryam est l’équivalent araméen de Myriam. Un prénom populaire dans la tradition islamique qui désigne Maryam, la mère de Jésus. Elle est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran, notamment dans une sourate qui porte son nom, la Sourate Maryam (Sourate 19). Elle est présentée comme un modèle de foi, d’humilité et de pureté.

Quinze prénoms inspirés de la Vierge Marie :