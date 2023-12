Fêtée par l’Église catholique le 4 décembre, Barbe est une des saintes les plus populaires de France. Découvrez trois faits intéressants sur sa vie dans cette courte vidéo.

Belle et jeune, sainte Barbe était très courtisée en Provence. Seulement, elle a préféré se consacrer à Dieu et a refusé de se marier. Malgré la fureur de son père, elle a réussit à recevoir un enseignement chrétien et à se faire baptiser. Ne voulant pas renier Dieu, elle a été victime de nombreuses tortures et finalement a été tué. Fêtée le 4 décembre, elle est la sainte patronne d’une foule de professions.