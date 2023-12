Une attaque au couteau et au marteau a fait un mort et deux blessés samedi 2 décembre dans le secteur du quai de Grenelle, à Paris (XVe). L’auteur présumé du drame a été interpellé et le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête.

Un homme a tué à coups de couteau un touriste allemand et a fait deux blessés avec un marteau samedi soir dans le XVe arrondissement de Paris, à proximité du pont de Bir Hakeim. L’auteur présumé du drame a été interpellé. L’assaillant est connu de la justice et a été condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris, a indiqué Gérald Darmanin lors d’un point presse samedi soir.

Le ministre de l’Intérieur a précisé qu’il avait été condamné à quatre ans de prison en 2016 et restait suivi par la DGSI. Il était aussi « suivi comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d’ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique », a encore ajouté Gérald Darmanin. Toujours selon le ministre de l’Intérieur, le jeune homme aurait indiqué aux forces de l’ordre, peu après son interpellation, qu’il ne supportait pas « que les Arabes soient tués en Afghanistan et en Palestine » et qu’il désirait mourir en martyr. Le parquet national antiterroriste a indiqué se saisir des faits.

Voici une belle prière de saint Jean Paul II à dire pour les victimes de cet attaque. Une prière que le saint avait récité au lendemain de l’attaque du World Trade Center, le 11 septembre 2001 :