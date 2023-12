Trois BD dans les meilleures ventes des livres de la semaine

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 24 au 29 novembre 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère Adrien Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

2

ASTÉRIX. VOL. 40. L’IRIS BLANC



Albert René

Résumé : par Fabcaro et Didier Conrad, Albert René, octobre 2023. Jules César utilise les préceptes de l’Iris blanc pour remotiver ses troupes encadrant le village gaulois qui résiste toujours. Cette école de pensée prône une vie saine et l’épanouissement personnel. Ces idées ne tardent pas à atteindre le village d’Astérix, divisant ses habitants. Retrouvez-le en librairie.

3

VEILLER SUR ELLE



l’Iconoclaste

Résumé : par Jean-Baptiste Andrea, l’Iconoclaste, août 2023. Août 1986. Dans un monastère italien où il vit depuis quarante ans, veillant sur sa dernière œuvre, Mimo se meurt. Au cours de ses dernières heures, entre souvenirs et divagations, il plonge dans l’histoire de sa vie : son apprentissage chez un sculpteur alcoolique et brutal, sa rencontre avec Viola, fille unique de la famille Orsini, dont il tombe amoureux, et son succès. Prix Goncourt 2023. Retrouvez-le en librairie.

4

LOUEZ DIEU : EXHORTATION APOSTOLIQUE



© Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. Sécheresse, canicule, incendies, orages, ouragans… La crise climatique s’abat plus que jamais sur la planète. Les épisodes extrêmes se succèdent. Les records de chaleur sont battus partout dans le monde. Nous sommes au bord du précipice. Retrouvez le en librairie.

5

DÉSERTER OU S’ENGAGER ? : LETTRE AUX JEUNES QUI VEULENT CHANGER LE MONDE



© Mame

Résumé : par Hubert de Boisredon, Mame, septembre 2023. Prenant appui sur une manifestation d’étudiants de 2022 dénonçant la collusion entre les grandes écoles et des entreprises contribuant au réchauffement climatique, l’auteur enjoint les jeunes, non pas à déserter un système qu’ils ne cautionnent pas mais à s’engager pour y opérer des modifications de l’intérieur. Retrouvez-le en librairie.

6

LARGO WINCH. VOL. 24. LE CENTILE D’OR



© Dupuis

Résumé : par Éric Giacometti et Philippe Franq, Dupuis, novembre 2023. Largo et l’entrepreneur Jarod Manskind effectuent un vol orbital lorsque des activistes altermondialistes du groupe We Blue prennent le contrôle de la navette et la redirigent vers la Terre. Cet événement interrompt le projet de Largo, qui souhaitait fermer une mine indonésienne exploitant des enfants et autour de laquelle gravitent des intérêts financiers et politiques. Retrouvez-le en librairie.

7

GASTON. VOL. 22. LE RETOUR DE LAGAFFE



© Dupuis

Résumé : par Delaf, Dupuis, novembre 2023. Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses expériences culinaires, ses innovations en matière de matériel de bureau ou d’automobile, ses créations d’instruments de musique, ou encore les nombreux sinistres dont il est responsable. Retrouvez-le en librairie.

8

C’EST LA CONFIANCE : EXHORTATION APOSTOLIQUE



Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. À l’occasion des 150 ans de la naissance à Lisieux de la « petite Thérèse », le pape François nous offre une courte méditation sur la patronne des missions, qu’il a souvent appelée sa « sainte préférée ». Il nous invite, nous aussi, à nous laisser toucher par son témoignage et à nous laisser inspirer par sa vie. Retrouvez-le en librairie.

9

PÉGUY, SES PLUS BEAUX TEXTES SPIRITUELS



© Magnificat

Résumé : par Charles Péguy, Magnificat, octobre 2023. Une invitation à découvrir la spiritualité de cet écrivain chrétien. Les textes dialoguent ici avec les œuvres du peintre Maurice Denis. Retrouvez le en librairie.

9

ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR



© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.

10

DE TA CHAIR, TU VERRAS DIEU : MÉDITATIONS SUR LE CORPS ET LA RÉSURRECTION



© Mame

Résumé : par Gaultier de Chaillé, Mame, septembre 2023. Une méditation sur la notion de résurrection, pierre angulaire de la foi chrétienne mais également obstacle rationnel au regard d’une approche scientifique du corps humain. Néanmoins, l’auteur entend montrer que l’immortalité constitue la destinée de l’humanité. Retrouvez-le en librairie.