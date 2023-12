Pourquoi ne pas tenir un journal spirituel pendant l’Avent ?

Et si, pendant l'Avent, vous preniez le temps de vous rappeler toutes les grâces que Dieu vous a données au cours de votre vie et toutes les fois où Il a manifesté sa présence et son Amour ?

L’Avent est un temps liturgique important. Toutefois, les croyants passent souvent à côté à cause de leurs préoccupations. Cette période offre pourtant l’occasion idéale pour prendre le temps et réfléchir aux nombreuses bénédictions que Dieu a accordées au cours de notre vie.

Dans une homélie de 2009, le pape Benoît XVI avait suggéré de tenir un « journal intérieur » pendant l’Avent, pour réfléchir à la présence de Dieu dans sa vie quotidienne :

L’Avent, ce temps liturgique fort que nous commençons, nous invite à nous arrêter en silence pour comprendre une présence. C’est une invitation à comprendre que chaque événement de la journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe de l’attention qu’Il a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous fait percevoir un signe de son amour ! Tenir, en quelque sorte, un « journal intérieur » de cet amour serait un devoir beau et salutaire pour notre vie !

L’examen quotidien

La dévotion jésuite de l' »examen quotidien » en est un exemple : le principe consiste à se remémorer la journée écoulée et à discerner les différents moments où Dieu s’est manifesté. Il n’est pas toujours simple de reconnaître la présence de Dieu dans sa vie, mais cela ne doit pas vous empêcher de chercher comment Dieu essaie de vous parler.

La clé est de se rappeler que Dieu essaie d’envahir votre vie, de vous « rendre visite » chaque jour. Cependant, l’homme fait souvent obstacle à Dieu, et ne lui permet pas d’agir. Malgré cela, Dieu essaie sans cesse d’entrer dans votre vie, en frappant à la porte de votre cœur.

Le pape Benoît XVI poursuit dans son homélie :

« L’Avent nous invite et nous encourage à contempler le Seigneur présent. La certitude de sa présence ne devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec des yeux différents ? Ne devrait-elle pas nous aider à considérer toute notre existence comme une « visite », comme une façon dont Il peut venir à nous et devenir proche de nous, en toute situation ? »

À l’approche de l’Avent, puissiez-vous voir Dieu à l’œuvre dans votre quotidien, lui qui cherche constamment à être avec vous et à vous ramener à Lui.

