Dimanche 3 décembre, premier dimanche de l’Avent, les chrétiens entrent dans l’année B. Une information souvent vite oubliée ! A, B ou C ? Voici une manière simple et rapide pour ne jamais se tromper d'année liturgique.

Convaincu que la foi naît de l’écoute de la Parole, le concile Vatican II a souhaité que les chrétiens entendent le plus possible la Parole de Dieu. « Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures », dispose le paragraphe 51 de la Constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum Concilium.

C’est pourquoi le calendrier liturgique se déroule sur trois années liturgiques : l’année A, l’année B et l’année C. L’année A est dédiée à la lecture de l’Évangile de Matthieu, l’année B à celle de l’Évangile de Marc et l’année C à celle de Luc. Et l’Évangile de saint Jean ? Il est lu plus spécialement lors des fêtes, durant le temps pascal, mais aussi pendant l’année B car l’Évangile selon saint Marc est plus court. Le cycle des années A, B et C se répète tous les trois ans.

Chaque cycle a sa propre séquence de lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament, de telle sorte que la répartition des textes bibliques sur trois ans donne aux fidèles une vision globale de toute l’histoire du salut.

Comment savoir si on est dans l’année A, B ou C ?

Il suffit d’additionner les chiffres de l’année en cours. Si le total des chiffres est un multiple de trois, alors vous êtes dans l’année C.

Exemple : 2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6. Puisque 6 est divisible par 3, c’est une année du cycle C.

L’année C est la référence. Par déduction, si 2022 est dans l’année C, alors 2023 est l’année A et 2024 l’année B. (Vérification : 2025 = 2 + 0 + 2 + 5 = 9. 9 est un multiple de 3, donc année C).

C’est comme si le cycle avait commencé dans la première année du décompte chrétien : l’année 1 aurait été le cycle A, l’année 2, cycle B, l’année 3, cycle C, et donc les années 6, 9, 12, 15… encore une fois le cycle C.

Attention, car une année liturgique ne commence pas avec l’année civile. Elle commence le premier dimanche de l’Avent et finit avec la fête du Christ-Roi (fin novembre). Cela signifie que, liturgiquement, le cycle 2024 commence dès 2023, le premier dimanche de l’Avent, célébré cette année le 3 décembre.

