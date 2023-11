Prier, c’est présenter sa pauvreté au Seigneur

Le désir de prier est, en soi, le premier mouvement de la prière. Être pauvre devant le Seigneur signifie avoir une confiance enfantine dans la providence de Dieu et s'abandonner complètement à Lui.

« Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5,3). Tous, nous embrassons cette pauvreté spirituelle dans la prière. Car il y a parfois des moments dans la prière où une sensation de vide, d’aridité, d’inutilité se fait ressentir. Cette pauvreté spirituelle, que vous avez peut-être déjà ressentie, donne l’impression de n’avoir rien à offrir au Seigneur. Pourtant, c’est précisément cette pauvreté qui peut être présentée à Dieu : le Seigneur sait ce dont vous avez besoin, et même si vous ne savez plus quoi demander, Il sait comment vous combler dans la prière.

Les pauvres de cœur sont donc ceux qui ne placent pas l’espoir de leur vie dans des choses finies ou dans leur propre force, mais qui s’appuient sur le Seigneur. Être pauvre spirituellement, ne désirer que Dieu seul, c’est cela être un “cœur pur”. Le père dominicain Gerald Vann dit ainsi : « Être pauvre spirituellement signifie avoir une confiance enfantine dans la providence, et donc être libéré de la peur ». La pauvreté spirituelle est la voie pour s’abandonner complètement à la volonté de Dieu.

Quand vous ne savez plus quoi demander à Dieu, vous pouvez ouvrir votre cœur à Dieu et prier cette célèbre prière du parachutiste André Zirnheld (+1942) :

Je m’adresse à vous, mon Dieu,

car vous seul donnez

ce qu’on ne peut obtenir que de soi.

Donnez-moi, mon Dieu, ce qu’il vous reste

Donnez-moi ce qu’on ne vous demande jamais.

Je ne vous demande pas le repos

ni la tranquillité

ni celle de l’âme, ni celle du corps.

Je ne vous demande pas la richesse

ni le succès, ni peut-être même la santé.

Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement

que vous ne devez plus en avoir.

Donnez-moi, mon Dieu, ce qu’il vous reste

Donnez-moi ce que l’on vous refuse.

[…]

Donnez-moi aussi le courage

et la force et la foi.

Car vous seul donnez

ce qu’on ne peut obtenir que de soi.