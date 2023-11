Faut-il avoir foi en la COP 28 ?

Une 28e conférence internationale (COP 28) pour limiter le réchauffement climatique, est-ce encore possible ? Pour la première fois, un chef de l’Église catholique devait y être présent, mais François a dû renoncer à ce déplacement à la demande de ses médecins. Son message demeure : celui d’une écologie sociale, où l’homme n’est pas dominé par la technique.

La 28e Conférence des Parties (COP 28) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Comme à chacun de ces rendez-vous annuels, les opinions oscillent entre l’espoir et la désillusion. Plutôt que s’en remettre à des impressions, le pape François préfère afficher une conviction, celle qu’il est encore possible d’inverser la tendance d’un réchauffement climatique dont les effets affectent non seulement la planète mais d’abord les hommes qui en sont les gardiens.

La COP 28 pourrait apparaître comme une énième réunion de ce type, plus forte à effectuer des constats qu’à adopter des mesures. Pourtant, par rapport aux précédentes conférences, celle-ci est appelée à prendre la responsabilité particulière de dresser le bilan de la mise en œuvre de l’Accord de Paris voté à l’issue de la COP 21 en 2015. Or les ambitions affichées alors ne seront manifestement pas tenues : plutôt qu’un réchauffement limité à 1,5°C d’ici la fin du siècle par rapport à l’ère pré-industrielle, il faut s’attendre davantage à une élévation des températures allant de 2,5°C à 2,9°C. La cause en est la trop forte émission des gaz à effet de serre générée par l’utilisation massive des énergies fossiles.