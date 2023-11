Dans son intention de prière du mois de décembre 2023, François invite chacun à faire preuve de générosité avec les personnes porteuses de handicap. "Certaines d’entre elles souffrent rejet fondé sur l’ignorance", estime le Pape qui enjoint chacun à "changer notre mentalité" pour nous ouvrir à la différence.

Dans sa vidéo du mois de décembre 2023, le pape François invite les catholiques à ouvrir pleinement leur cœur aux personnes en situation de handicap. « Parmi les plus vulnérables d’entre nous, figurent les personnes en situation de handicap. Certaines d’entre elles souffrent rejet fondé sur l’ignorance ou sur des préjugés, ce qui les conduit à être marginalisées », regrette le Pape.

Appelant de ses vœux une société plus inclusive, François rappelle que chacun a un rôle à jouer pour permettre aux personnes handicapées de se sentir pleinement intégrées. « Les institutions civiles doivent soutenir leurs projets en leur donnant accès à l’éducation, à un emploi et à des espaces où exprimer leur créativité. Il faut des programmes et des initiatives qui favorisent l’inclusion », exhorte ainsi le Pape qui invite à changer les mentalités. Ceci, estime le Pape, vaut aussi bien dans la société civile que dans l’Église : « créer une paroisse pleinement accessible ne signifie pas seulement supprimer les barrières physiques, mais également assumer le fait que nous devons cesser de parler d’ « eux » et commencer à parler de « nous ». »

Tandis que Pape parle, défilent des images d’athlètes paralympiques, d’artistes porteurs de handicap qui peignent des œuvres d’art ou servent aux tables d’un restaurant, ou encore d’un théologien jésuite atteint de déficience visuelle en Australie, et d’une religieuse trisomique engagée à Lourdes. Le message du Pape semble s’inscrire dans le prolongement d’une date importante pour le handicap, puisque le 3 décembre, l’ONU célèbrera la journée mondiale du handicap.