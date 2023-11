Ce prêtre n’a rien à envier à Tony Parker !

Le père Jarett Konrade, prêtre de la paroisse Saint Jean Baptiste, dans le Kansas (États-Unis), a montré fin novembre à ses paroissiens de quoi il est capable avec un ballon de basket-ball dans les mains pour restaurer son église. Le résultat est pour le moins impressionnant !

Pour jouer au basket-ball, il ne porte pas le chasuble de sport mais la soutane, et visiblement cela lui réussit plutôt bien. Le père Jarett Konrade, prêtre de la paroisse Saint Jean Baptiste, dans le Kansas, a montré à ses paroissiens de quel bois il se chauffe lorsqu’il a entre les mains un ballon orange. Dans une vidéo publiée par la paroisse le 23 novembre, le prêtre a prouvé qu’il était à même de défier les plus grands joueurs de basket-ball. Un défi qu’il a décidé de relever afin de lever des fonds pour restaurer une partie de l’église détruite partiellement par un incendie dans l’un des clochers.

25 mètres de distance

« Le père Jarett va essayer de réaliser le plus grand tir de basket qu’un prêtre ait jamais réalisé », affirme ainsi l’un des jeunes paroissiens dans une présentation pleine d’humour du challenge. Sous les encouragements de ses jeunes ouailles, le père Jarrett tente donc de marquer le panier ultime, non sans peine. Il faut dire que le panier est placé à… 25 mètres de distance, et que le père Jarett est hissé tout en haut d’une cage d’escalier ! Plusieurs essais se passent, certains non sans frôler le succès… « Qui est le saint à prier déjà ? Saint Jude pour les causes désespérées, n’est-ce pas ? », demande le prêtre amusé.

Et visiblement, saint Jude a fini par entendre sa prière… Sous les cris de joie des enfants, le père Jarett marque un panier bien mérité. « Je pense qu’on peut appeler ça un record du monde », estiment les deux adolescents à l’origine du challenge non sans fierté. Prochaine étape pour le père Jarett : marquer un panier depuis le clocher de l’église quand ce dernier sera intégralement restauré !