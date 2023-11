L'acteur américain David Henrie, de confession catholique, a partagé fin novembre sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle ses enfants et lui préparent des cadeaux pour les plus défavorisés à l'approche de Noël. "J'ai enfin trouvé un moyen amusant de montrer à mes enfants comment donner plutôt que de recevoir", explique l'acteur.

Vous l’avez peut-être connu dans la série à succès How I met your mother, ou dans Les sorciers de Waverly Place aux côtés de l’actrice et chanteuse Selena Gomez. À 34 ans, David Henrie est à la fois acteur, réalisateur et producteur, mais ce dont il est le plus fier, c’est d’être père de famille et catholique. Le 17 novembre, il a partagé sur son compte Instagram suivi par près de trois millions de personnes une vidéo attendrissante dans laquelle il appelle à aider les enfants les plus démunis à vivre Noël de la manière la plus normale possible.