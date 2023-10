Avec ses quelque 50.000 abonnés sur les réseaux sociaux, l’abbé Timothée Pattyn fait découvrir les symboles liturgiques souvent méconnus y compris chez les fidèles catholiques. Sur Instagram et TikTok, il aborde de nombreux sujets tels que : l’ambon, la pierre d’autel, la chaire ou encore la signification du cierge.

« Deo gratias […] laissez votre message, et je vous rappellerai, au revoir, soyez béni et béni soit Dieu ». Le répondeur de l’abbé Timothée Pattyn donne le ton de sa personnalité. Un prêtre qui a le Christ dans la peau, voulant témoigner au plus grand nombre cet amour qu’il a reçu dans sa jeunesse. Depuis mai 2023, l’homme d’église produit sur les réseaux sociaux des vidéos sur les symboles liturgiques. « L’idée était de trouver un axe de formation à travers des vidéos sur la liturgie pour que les gens s’en nourrissent pour leur vie spirituelle », insiste le religieux dans une vidéo en collaboration avec le père Gaspard Craplet. Cette démarche plaît. En seulement cinq mois, l’abbé Pattyn cumule plus de 50.000 abonnés sur Instagram et TikTok. Certaines de ses publications atteignent les 400.000 vues. Si le prêtre semble avoir trouvé un public, rien ne le prédestinait à évangéliser sur Internet.