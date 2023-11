Livres : un recueil de Péguy se hisse dans les meilleures ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 17 au 22 novembre 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

C’EST LA CONFIANCE : EXHORTATION APOSTOLIQUE



Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. À l’occasion des 150 ans de la naissance à Lisieux de la « petite Thérèse », le pape François nous offre une courte méditation sur la patronne des missions, qu’il a souvent appelée sa « sainte préférée ». Il nous invite, nous aussi, à nous laisser toucher par son témoignage et à nous laisser inspirer par sa vie. Retrouvez-le en librairie.

2

VEILLER SUR ELLE



l’Iconoclaste

Résumé : par Jean-Baptiste Andrea, l’Iconoclaste, août 2023. Août 1986. Dans un monastère italien où il vit depuis quarante ans, veillant sur sa dernière œuvre, Mimo se meurt. Au cours de ses dernières heures, entre souvenirs et divagations, il plonge dans l’histoire de sa vie : son apprentissage chez un sculpteur alcoolique et brutal, sa rencontre avec Viola, fille unique de la famille Orsini, dont il tombe amoureux, et son succès. Prix Goncourt 2023. Retrouvez-le en librairie.

3

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère A. Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

4

ASTÉRIX. VOL. 40. L’IRIS BLANC



Albert René

Résumé : par Fabcaro et Didier Conrad, Albert René, octobre 2023. Jules César utilise les préceptes de l’Iris blanc pour remotiver ses troupes encadrant le village gaulois qui résiste toujours. Cette école de pensée prône une vie saine et l’épanouissement personnel. Ces idées ne tardent pas à atteindre le village d’Astérix, divisant ses habitants. Retrouvez-le en librairie.

5

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION



Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

6

Péguy, ses plus beaux textes spirituels



© Magnificat

Résumé : par Charles Péguy, Magnificat, octobre 2023. Une invitation à découvrir la spiritualité de cet écrivain chrétien. Les textes dialoguent ici avec les oeuvres du peintre M. Denis. Retrouvez le en librairie.

7

LOUEZ DIEU : EXHORTATION APOSTOLIQUE



© Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. Sécheresse, canicule, incendies, orages, ouragans… La crise climatique s’abat plus que jamais sur la planète. Les épisodes extrêmes se succèdent. Les records de chaleur sont battus partout dans le monde. Nous sommes au bord du précipice. Retrouvez le en librairie.

8

LA VIE FUNAMBULE



Bayard

Résumé : par Marion Muller-Colard, Bayard, octobre 2023. Sous la forme d’une lettre adressée à un enfant qui est sur le point d’être baptisé, un texte évoquant l’amitié, l’espérance et la puissance fragile de la vie. Retrouvez-le en librairie.

9

ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR



© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.

10

L’ECHAPPEE BELLE DU PAPE



© Quasar

Résumé : par Michel Cool, Quasar, octobre 2023. Stupeur à Rome : le pape Jean-Baptiste a fugué ! Alors que cette nouvelle met le Vatican et le monde entier sens dessus dessous, que les rumeurs enflent et qu’un cardinal sème la zizanie, une journaliste mène l’enquête. De son côté, Le pape se trouve embarqué dans une aventure inattendue dont l’Église et lui- même ne ressortiront pas indemnes… Retrouvez le en librairie.