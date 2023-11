Six idées pour surmonter le blues hivernal

Créer un calendrier de l’Avent et des décorations de Noël, s’installer au coin du feu ou organiser un goûter réconfortant… Voici six activités qui sauront apporter de la joie à votre foyer !

Bientôt l’Avent, et en un clin d’œil, ce sera Noël ! Peut-être vous sentez-vous surexcité à l’approche des nombreux préparatifs, ou peut-être simplement déprimé par les journées courtes et glaciales. Cependant, ces activités agréables vous aideront à chasser le blues hivernal et à remettre la joie au cœur de vos proches pendant cette saison.

1

Créer un calendrier de l’Avent



Petit Berge

Pourquoi ne pas vous lancer dans votre propre calendrier de l’Avent, avec des versets bibliques autour de la Nativité, des idées d’effort ou quelques gourmandises ? Vos enfants pourront les découvrir jour après jour pendant l’Avent. Laissez ainsi l’esprit de Noël se répandre dans votre foyer et vous apporter la joie !

2

Organiser un goûter



Proposer un goûter réconfortant à vos amis ou à vos proches est une excellente manière de vous remonter le moral. Alors qu’il fait froid dehors, rien de mieux que de se retrouver autour d’un chocolat chaud et d’un gâteau fait-maison, avec les personnes que l’on aime le plus au monde.

3

S’asseoir en famille



Shutterstock – MNS Studio.

Installez-vous confortablement avec vos enfants et votre conjoint auprès du feu pour lire des contes féeriques ou des histoires de Noël, de saints ou d’anges. Si vous n’avez pas de cheminée, vous pouvez toujours allumer une ou plusieurs bougies qui sauront créer une ambiance chaleureuse et joyeuse pour toute la famille.

4

Ecouter votre playlist de l’Avent et de Noël



Créez une playlist avec vos chants de l’Avent et de Noël favoris avec des grands classiques chrétiens. C’est aussi l’occasion de découvrir des nouveaux chants de Noël, aux harmonies jazz ou encore des chants polyphoniques, interprétés par des chanteurs chrétiens comme Lauren Daigle ou par des enfants, comme Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Rien de mieux que de chanter en famille pour chasser la tristesse et se préparer à la joie de Noël !

5

Fabriquer des décorations de Noël



Soyez astucieux et créez des décorations hivernales inspirées de votre foi. Créez des ornements représentant des anges ou des scènes de la Nativité, des répliques miniatures de vos saints préférés, des décorations pour votre sapin, des guirlandes ou encore votre propre couronne de l’Avent. C’est un moyen pratique d’insuffler la joie de Noël dans votre foyer !

6

Choisir des films humoristiques



Organisez une soirée cinéma et choisissez des films de Noël ou chrétiens, et si possible avec une touche d’humour. Rire est un remède fantastique contre le blues hivernal, et découvrir le côté plus léger de la foi peut être à la fois divertissant et édifiant. Les Don Camillo sont des classiques incontournables, l’Étoile de Noël est un beau dessin animé pour les plus jeunes, et Le Grinch touchera aussi les cœurs.