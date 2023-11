Dix calendriers de l’Avent pour préparer son cœur à Noël

Cette année, l’Avent commence le 3 décembre, vous avez donc encore un peu de temps pour choisir le calendrier idéal pour votre famille. Rétros, épurés, à lire ou à écouter, voici la sélection de Aleteia pour les calendriers de l’Avent 2023.





L’Avent est un temps privilégié pour préparer son cœur à la venue de Jésus. C’est aussi un temps pour se recentrer sur l’essentiel et faire de la place au Seigneur, dans la simplicité et l’humilité. Chaque année, il permet de vivre des moments joyeux en famille et de revivre l’émerveillement et l’innocence de l’enfance. Voici venu ce temps d’attente, que vous pourrez vivre avec ces jolis calendriers de l’Avent remplis de sens, qui sauront élever votre âme et celle de vos enfants.

Découvrez nos dix calendriers de l’Avent :