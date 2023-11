Parents de six enfants, Luc et Mathilde ont été redynamisés dans leur vie conjugale par un parcours chrétien pour prendre soin de son couple... depuis chez soi, sur Zoom. Témoignage.

« Zoom ton couple ? On n’a pas hésité ! », s’enthousiasment Luc et Mathilde, parents de six enfants de 10 à 22 ans, depuis la terrasse ensoleillée de leur maison de la Réunion. En mars 2020, l’île se retrouve confinée à la suite de l’épidémie de Covid-19. « On ressentait vraiment un vide », se souvient Luc, administrateur dans une clinique. Avant la pandémie, soucieux de prendre soin de leur couple, Luc et Mathilde « suivaient déjà une démarche pour les couples » au sein des Focolari, un mouvement ecclésial créé en Italie qui prône l’unité au sein de l’Église et de la société.

Pendant le confinement, ils entendent parler d’un nouveau parcours en visio qui permet de prendre soin de son couple… en restant chez soi. Ils décident de s’y inscrire. Créée par trois couples membres engagés dans le mouvement des Focolari, la session Zoom ton couple puise son inspiration dans l’Évangile et dans la spiritualité d’unité des Focolari. Le parcours se déroule en cinq soirées, d’octobre à mai. Comme Luc et Mathilde, 133 couples se connectent dès la première année (en 2020) depuis la France, la Suisse, le Liban ou le Canada. Tendresse et sexualité, rapport au travail, communication, éducation, crises etc… Tous les sujets sont abordés sans tabou. L’outil a été conçu pour tous, croyants ou non. « Mais les organisateurs prient avant chaque soirée », précisent Luc et Mathilde.

Communication, éducation, sexualité… on parle de tout !

La soirée commence par 20 minutes d’exposé, donné par un « couple pilote » sur un thème, suivi d’un témoignage. Puis, pendant 25 minutes, chacun est invité à discuter à deux, hors écran, à partir de questions. La séance s’achève par un échange en « salles » virtuelles de 15 minutes, à six ou sept couples. « Là, on s’aperçoit que, d’où qu’on vienne, on a tous les mêmes problèmes ! », temporise Mathilde, animatrice d’un atelier de peinture. « On se souvient particulièrement d’un questionnement commun à tous les couples sur les ados et comment les faire décrocher de leurs écrans… », se remémorent ceux qui ont toujours été encouragés dans leur démarche par leurs enfants. « Ils étaient très contents qu’on se retrouve tous les deux. Ils disaient ‘c’est votre soirée zoom !’. »

Luc, Mathilde et leurs enfants. DR

De cette première année Zoom ton couple, ils retiennent surtout le temps d’échange hors caméra : « Ça nous obligeait à prendre le temps de se parler, à comprendre les besoins de l’autre », se rappelle encore Luc. Sans cela, une incompréhension peut se muer en rancœur lourde à porter… Au début de leur installation, Mathilde envoyait à Luc « des petits textos dans la journée sur le choix de la couleur des rideaux ». Grâce au parcours, elle a réalisé qu’il « n’aimait pas être dérangé au travail ».

Identifier les besoins de l’autre

Ces échanges ont aussi permis à Luc et Mathilde de mieux entendre les besoins de l’autre. Pour Luc, par exemple, la pratique du vélo est très importante pour son équilibre. Aujourd’hui, lorsqu’il quitte la maison en enfourchant son vélo, ce qui aurait pu être un motif de reproche autrefois, s’est transformé en acceptation bienveillante. « Je fais l’effort de me dire que c’est important pour lui », confie Mathilde qui pendant ce temps-là s’occupe des enfants. Son besoin à elle, c’est de voir ses amies. Un besoin qu’a intégré Luc, qui gère les enfants à ce moment-là. « L’enjeu, c’est de prendre conscience du besoin de l’autre, et la recherche de l’accord entre nous » expriment ceux qui lisent l’Évangile du jour à deux tous les matins, et sont engagés dans la liturgie des enfants de leur paroisse.

Parfois, il s’agit de « petites choses » du quotidien : « Luc aime le beurre salé, moi le beurre doux », a repéré Mathilde qui depuis, achète du beurre salé en pensant à Luc. « On a deux beurriers séparés ! ». Au fil des séances, Luc et Mathilde ont remarqué que les participants « se connaissaient mieux et s’enrichissaient les uns les autres » car le dernier temps de la soirée rassemble toujours les mêmes couples. Même si parfois, il a pu être frustrant de « partager tant de choses avec des couples qu’on ne rencontrerait jamais », regrettent-ils.

Tout ça, c’est porté par l’Amour avec un grand A !

Le parcours Zoom ton couple a marqué durablement Luc et Mathilde. En 2021, ils ont mis sur pied une session à la Réunion, grâce à laquelle ils ont pu nouer des liens d’amitié avec d’autres couples de l’île.

« Zoom ton couple arenforcé notre relation. Aujourd’hui on a gardé notre petit temps à deux, une fois par semaine, pour faire le point », à l’aide du livre Zoom ton couple (éd. Nouvelle Cité), indiquent-ils. « Car si on ne se parle pas, on ne peut pas repérer ce qui peut blesser l’autre. Alors on se demande : comment vas-tu, toi ? Comment je vais moi ? Comment allons-nous ? », témoignent-ils avant de conclure : « Même si tous les couples ne sont pas chrétiens, tout ça, c’est porté par l’Amour avec un grand A ! »