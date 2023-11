Cette beauté qui crée de l’espace intérieur

Et pourquoi pas l’opéra ? Pour sortir les jeunes de leurs idées noires, faites le pari de la beauté, conseille la philosophe Jeanne Larghero. La beauté crée de l’espace intérieur et vient l’habiter de souvenirs heureux.

Cette année 2023, Maria Callas aurait eu 100 ans. Dans un film qui sortira dans quelques mois, Angélina Jolie incarne la célèbre cantatrice décédée à Paris à 53 ans seulement. Au moment où Maria Calas s’éteignait, Michel Berger et Luc Plamondon composaient Stone, le monde est stone : et vingt-cinq ans après sa création, leur opéra-rock Starmania repart en tournée à travers la France. À la même date, Dialogues des carmélites, l’opéra composé par Poulenc d’après Georges Bernanos, est repris pour deux représentations exceptionnelles à l’Opéra de Massy… Le point commun ? Des spectateurs de tous âges qui en sortent les larmes aux yeux et le cœur débordant, comme si la soif de beauté qui étreint l’âme de chacun s’était pour un moment étanchée.

Le pari de l’opéra

Alors si vous vous demandez comment sortir les jeunes qui vous sont proches de leurs idées noires, de leur anxiété diffuse, de la chape de plomb qui menace de peser sur eux, faites le pari de l’opéra. Comment ça, c’est cher ? Ils peuvent y aller pour le prix d’une place de cinéma et de son cornet de popcorn ! (merci Passculture et autres dispositifs locaux). Tentez la proposition « qui claque » : l’opéra réunit tous les arts, toutes les formes de beauté possible. La musique et le chant, mais aussi le théâtre, la littérature et l’histoire à travers la mise en scène et le livret, la mode, la peinture, les arts décoratifs et l’architecture à travers les décor et les costumes, et la danse très souvent.

La beauté agit dans l’âme : elle apaise tout en donnant de l’énergie, elle réconforte et nourrit, elle calme nos inquiétudes tout en aiguisant le désir de grandes choses.

L’opéra est un antidote à la morosité féminine ambiante : les voix masculines et voix féminines se valorisent mutuellement, et les femmes y tiennent les plus grands rôles. Avouons-le, qui dit grand opéra, dit grande héroïne : Carmen, Norma, Tosca, la Traviata, Mme Butterly, Turandot, la Sonnambula, la Dame aux camélias, mais aussi la Dame blanche, la Dame de pique, jusqu’à la Fille du régiment ou celle de Mme Angot ! Place aux voix féminines ! Cette beauté des rôles, des images et des chants en met véritablement plein les yeux, les oreilles et le cœur.

La beauté crée de l’espace intérieur

La beauté agit dans l’âme : elle apaise tout en donnant de l’énergie, elle réconforte et nourrit, elle calme nos inquiétudes tout en aiguisant le désir de grandes choses. Elle crée de l’espace de l’âme et elle vient habiter cet espace. Or c’est tout ce dont nombre de nos jeunes ont besoin : un espace intérieur élargi et habité, habité d’images belles et nourrissantes qui viennent pour ainsi dire occuper le terrain convoité par les idées noires. Face à l’orgie d’écrans qui leur mine le moral, qu’avons-nous à proposer ? de mieux, de plus fort, de plus marquant, et qui puisse constituer un réservoir intérieur de belles choses ? Du beau, du beau et encore du beau.

La joie de vivre se nourrit de souvenirs heureux, elle s’y nourrit pour longtemps, car la beauté est éternelle et éternellement jeune : dans cinquante ans Norma, la serveuse automate ou Blanche de la Force nous feront encore monter les larmes aux yeux, et parions qu’au paradis les chœurs, des anges nous rappelleront et surpasseront tous les chœurs de Mozart ou Verdi… et peut-être même de Starmania, c’est dire !

