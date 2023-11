[VIDÉO] Des églises illuminées en rouge pour ne pas oublier les chrétiens persécutés

L’Aide à l’Église en détresse (AED) a illuminé ce mercredi 22 novembre des églises et cathédrales de France afin d’alerter sur le sort des chrétiens persécutés. Un moment fort de prière et de recueillement pour ne pas oublier ceux qui souffrent pour le Christ.

Rouge comme le sang des martyrs qui coule encore aujourd’hui, c’est la couleur dont se sont parées 13 églises et cathédrales en France ce mercredi 22 novembre dans la soirée dans le cadre du « mercredi rouge » organisé par l’Aide à l’Église en détresse (AED) . À la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, une veillée de prière a été organisée après l’illumination puis une messe célébrée. « Nous voudrions rappeler que la persécution des disciples du Christ jusqu’au martyre est toujours d’actualité », a rappelé le prêtre avec force. « Partout dans le monde encore aujourd’hui, des hommes et des femmes souffrent et meurent pour le nom du Christ. »

Dans son seizième rapport sur la liberté religieuse dans le monde, publié le 22 juin 2023, l’AED tirait une fois de plus la sonnette d’alarme : la persécution religieuse ne faiblit pas. En Afrique, l’aggravation de la situation sécuritaire dans plusieurs pays fait des chrétiens des cibles faciles, notamment pour les groupes terroristes. Les prêtres, missionnaires et religieux qui exercent leur ministère pastoral au Nigeria par exemple sont soumis à un fort risque d’enlèvement. L’AED estime à ce jour que le nombre total de prêtres, de religieuses et de séminaristes enlevés en 2023 s’élève à 23.

En partenariat avec l’AED