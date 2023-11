Un « mercredi rouge » pour les chrétiens persécutés

Afin d'alerter sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde, l'Aide à l'Église en détresse (AED) va illuminer en rouge des cathédrales et des églises en France ce mercredi 22 novembre.





Dénoncer, agir et prier : cette année encore, l’Aide à l’Église en détresse (AED) veut éveiller les consciences sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Depuis 2015, la fondation organise une “semaine en rouge” en illuminant des sanctuaires ou des monuments emblématiques à travers le monde, à l’instar du Christ Rédempteur de Rio au Brésil, de la fontaine de Trevi et de Colisée à Rome, ou encore l’abbaye de Westminster à Londres.

En France, ce mercredi 22 novembre, treize églises, basiliques et cathédrales se teinteront donc d’un rouge symbolique en référence au sang versé par les chrétiens morts pour leur foi. Notre-Dame de Chartres, la cathédrale Saint-Jean de Lyon, la basilique de Lourdes ou encore le Sacré-Cœur de Montmartre. Des veillées seront organisées dans toute la France, comme à Paris, dans la basilique de Montmartre, à 21 heures. Ce temps de prière sera suivi d’une messe à 22 heures.

Une persécution continue

Dans son seizième rapport sur la liberté religieuse dans le monde, publié le 22 juin 2023, l’AED tirait une fois de plus la sonnette d’alarme : la persécution religieuse ne faiblit pas. En Afrique, l’aggravation de la situation sécuritaire dans plusieurs pays fait des chrétiens des cibles faciles, notamment pour les groupes terroristes. Les prêtres, missionnaires et religieux qui exercent leur ministère pastoral au Nigeria par exemple sont soumis à un fort risque d’enlèvement. L’AED estime à ce jour que le nombre total de prêtres, de religieuses et de séminaristes enlevés en 2023 s’élève à 23.

En Asie, les chrétiens font face à une hausse drastique des persécutions. L’Inde a durci ses lois anti-conversion, et le Pakistan ses lois anti-blasphème, qui mènent à des arrestations, détentions et parfois des condamnations arbitraires de chrétiens. En Chine, les catholiques sont fortement opprimés par le régime communiste qui entrave la liberté de culte par de multiples vexations. Les chrétiens coréens du Nord n’ont quant à eux aucunement le droit de manifester leur foi.

L’Amérique centrale, pourtant largement dominée par des pays chrétiens, n’est pas en reste. Le Nicaragua constitue ainsi un exemple criant de la persécution anti-chrétienne menée directement par les politiques au pouvoir : dissolution d’ordres religieux, arrestations de prêtres et d’évêques à l’image de Mgr Alvarez, interdictions de processions… Enfin, aux portes de l’Europe, le peuple arménien du Haut-Karabagh a dû quitter sa terre après une guerre éclair menée par l’Azerbaïdjan dont le président ne cache pas sa volonté de « chasser les Arméniens comme des chiens ». Autant de chrétiens en souffrance, éparpillés dans le monde, desquels il est primordial de se souvenir, rappelle ainsi l’AED. Et surtout, pour lesquels il faut prier.

Pratique : Mercredi rouge « , mercredi 22 novembre 2023, par l’Aide à l’Église en détresse (AED). Rejoignez la veillée de prière à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à 21h, suivie de la messe à 22h.

