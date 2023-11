Pris dans le rythme effréné de la vie, il arrive parfois que l'on se sente débordé, épuisé, dépassé. Mais la prière est un recours solide : "Que je puisse demeurer en Toi, tranquille et paisible, comme si mon âme était déjà dans l’éternité."

L’homme peut souvent éprouver un sentiment d’épuisement face à tous les événements de la vie. Il a parfois l’impression que tout s’effondre et que la vie est semée de difficultés. C’est alors qu’il a besoin de la prière, c’est-à-dire de quelque chose de plus grand que lui qui puisse l’aider.

Quand l’homme se sent défait, il a besoin de Dieu pour être refait. Il est essentiel qu’il se tourne alors vers la prière pour être recréé.

Dans un ouvrage anglais de spiritualité datant du XIVe siècle, Le Nuage de l’inconnaissance, l’auteur, anonyme, propose d’excellents conseils pratiques sur la manière de prier :

Chaque fois que la grâce vous attire vers la contemplation, élevez simplement votre cœur vers Dieu avec un doux élan d’amour. Pensez uniquement à Lui : ce Dieu qui vous a créé, qui vous a racheté et qui vous a guidé.

Pour faire cela, retirez-vous dans un endroit calme, détendez-vous du mieux que vous pouvez et avec un paisible élan d’amour, priez ainsi : « Dieu d’Amour, tu m’as créé, tu m’as racheté et tu m’as appelé à toi, par ta grâce seule. C’est Toi que je désire, c’est Toi que je cherche, c’est toi et rien d’autre que Toi. » La simple réaffirmation de cela dans la prière annule le chaos, renouvelle chaque homme et le rajeunit, en attirant la Vérité au milieu de la perturbation de son cœur.

Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906) était dévouée à ce mystère et par sa ferveur, elle encourage à suivre son exemple :

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, permets que je m’oublie entièrement, afin que je demeure en Toi, tranquille et paisible, comme si mon âme était déjà dans l’éternité. Apaise mon âme ! Fais-en ton paradis, ta demeure bien-aimée et ton lieu de repos. Ne permets jamais que je t’y laisse seul. Que je puisse toujours être attentive, toujours éveillée dans ma foi, toujours en adoration et livrée à ton action créatrice.

Découvrez aussi dix prières à réciter quand lorsque l’anxiété vous empêche de vivre :